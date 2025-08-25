¸Å¹ë¥±¥ë¥ó¤¬¡ÖÂçÀ»Æ²777¼þÇ¯¡×¤Î¿·¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¡ªÁñ¸·¤ÊÈþÌÏÍÍ¤ÇÎò»Ë¤ò½Ë¤¦
¥É¥¤¥Ä1Éô1. FC¥±¥ë¥ó¤È¥¥Ã¥È¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Îhummel¤Ï16Æü¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥±¥ë¥ó¤Ïºòµ¨¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2Éô¤òÍ¥¾¡¤·¡¢2µ¨¤Ö¤ê¤Ë1Éô¤ØÉüµ¢¡£¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥µ¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥±¥ë¥ó¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤â¸À¤¨¤ëÂçÀ»Æ²¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1. FC Köln 2025-26 hummel Third
¥±¥ë¥ó 2025-26 hummel ¥µ¡¼¥É ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à
¿·¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤»¡¢ÀöÎý¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
º£ºî¤Ï¥±¥ë¥ó¤Î¥¯¥é¥ÖÁÏÎ©77¼þÇ¯¤È¡¢¥±¥ë¥ó¤Î¾ÝÄ§¡Ö¥±¥ë¥óÂçÀ»Æ²¡×¤Î´ðÁÃÀÐÀßÃÖ777¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢ÂçÀ»Æ²Â¦¤¬À½ºî¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÃå¤À¡£
ÂçÀ»Æ²¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï²áµî¤Ë¤â²¤½£¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤¡£
3ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¸½ºß¤Î¥±¥ë¥óÂçÀ»Æ²¡Ê2ÂåÌÜ¤Ï²ÐºÒ¤Ç¾Æ¼º¡Ë¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
1248Ç¯8·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄêÁÃ¼°¡Ê·úÀß¹©»ö¤Î³«»Ï¤È°ÂÁ´¤òµ§¤ëµ·¼°¡Ë¤Î¸å¡¢¿ôÀ¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1520Ç¯¤Ë°ì»þÃæÃÇ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏºâÀ¯Æñ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢19À¤µª¤Ë¥×¥í¥¤¥»¥ó²¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò¡¦¥ô¥£¥ë¥Ø¥ë¥à4À¤¤¬ÂçÀ»Æ²¤Î´°À®¤ò¹ñ²ÈÅª»ö¶È¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·úÀß¹©»ö¤¬ºÆ³«¡£¤½¤·¤ÆÄêÁÃ¼°¤«¤é632Ç¯¸å¤Î1880Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸½ºß¤ÎÂçÀ»Æ²¤¬´°À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹â¤µ157¥á¡¼¥È¥ë¤ò¸Ø¤ëÂçÀ»Æ²¤Ï¡¢¥±¥ë¥ó»Ô¤ÎÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ÈÎò»ËÅª·ÑÂ³À¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ³¹¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÀ»Æ²¤Î·úÃÛ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ÀºåÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢Ãì¤Î¹½Â¤¤ä¥´¥·¥Ã¥¯ÍÍ¼°¤ÎÁë¡¢¥¬¡¼¥´¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤Æ°¦¾Î¡Ö¥Ç¥Ã¥±¡¦¥Ô¥Ã¥¿¡¼¡ÊPetersglocke¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÂçÀ»Æ²ºÇÂç¤Î¾â¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ó¸µÆâÂ¦¤Ë¤ÏÂçÀ»Æ²¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡Ö15. August 1248 - 777 Jahre - 15. August 2025¡×¡Ê1248Ç¯8·î15Æü - 777Ç¯ - 2025Ç¯8·î15Æü¡Ë¤ÎÊ¸»ú¤ò¹ï¤ß¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ò¾Î¤¨¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¯¥é¥Ö77¼þÇ¯¤ÈÂçÀ»Æ²777¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ê¤É¤«¤é¡Ö77,777¥æ¡¼¥í¡Ê¤ª¤è¤½13,410,000±ß¡Ë¡×¤¬¡¢¥±¥ë¥óÂçÀ»Æ²ÊÝÂ¸¶¨²ñ¤Ø¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤È¤Îº£µ¨³«ËëÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£»î¹ç¤Ï1-0¤Ç¥±¥ë¥ó¤¬¾¡Íø¤·¡¢ÂçÀ»Æ²¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç2µ¨¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬1Éô¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£