¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï25Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÆîÉô¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¤Ë¤¢¤ëÆîÉôºÇÂç¤Î¥Ê¥»¥ëÉÂ±¡¤ò¹¶·â¤·¡¢¥¬¥¶ÊÝ·òÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ä´µ¼Ô¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ò´Þ¤à20¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤«¤é¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÂ±¡¤ËÌµ¿Íµ¡¹¶·â¤¬¤¢¤êµß½õÂâ¤äÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢ºÆ¤Ó¹¶·â¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃæÅì¤Î±ÒÀ±¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¤äAPÄÌ¿®¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤é¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥¶Åö¶É¤Ï2023Ç¯10·î¤ÎÀïÆ®³«»Ï¸å¤Ë»àË´¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï245¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¬¥¶ÊÝ·òÅö¶É¤Ï25Æü¡¢ÀïÆ®³«»Ï¸å¤Î¥¬¥¶Â¦»à¼Ô¤Ï6Ëü2744¿Í¡¢µ²²î¤ä±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Ï300¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£