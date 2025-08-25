¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¤Ï8·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ½÷¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¤Ï8·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ë¡¼¥º¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ÎÈþ½÷Âç½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥®¡¼¡õÈþ½÷¤Î¥¯¥ë¡¼¥º¥·¥ç¥Ã¥È

¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤¹¤®¤ëÊó¹ð¡×

¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖPaola Lenti¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¡Ãç´Ö¤È¸ì¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤ª¿©»ö¤ä¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¤Ò¤È¤È¤­¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èþ½÷5¿Í¤Ç¥¯¥ë¡¼¥º¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¿©»ö¤ä¥±¡¼¥­¤¬ÊÂ¤Ö¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤¹¤Æ¤­¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅìµþ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò°ìË¾¤·¤Ê¤¬¤éÄ¯¤á¤ë¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢Í¼¾Æ¤±¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½÷¿ÀÃ£¤Î²Æ¤ÎÌ´Êª¸ì¡×¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤¹¤®¤ëÊó¹ð¡×¡ÖÍ¼Êë¤ì¤Ë³¤¾å¤«¤éÅÔ¿´¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤Ï°µ´¬¤À¤Í¡Á¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤À¤Í¡×¡Ö¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¡¢¤È¤Æ¤â¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ÎÌöÆ°´¶ÎÉ¤¤¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÅìµþ¤Ë¤¤¤ë¤È¹õ¤¬Ãå¤¿¤¯¤Ê¤ëÉÔ»×µÄ¡×

¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¡£23Æü¤Ë¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ë¤¤¤ë¤È¹õ¤¬Ãå¤¿¤¯¤Ê¤ëÉÔ»×µÄ¡×¤È¡¢¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¡¢·ò¹¯Åª¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£(Ê¸:³ùÅÄ ¹°)