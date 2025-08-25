Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢£²£¹Ç¯Á°¤Î¥¬¥ë¥Ù¥¹£Ö£Ó»³ºêÉð»Ê¤ÎÂçÍðÆ®¤ò²ó¸Ü¡ÖÍðÆ®¤ä¤é¤»¤¿¤é¶¯¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤òÃæÆü¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¿¤Î¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£²£µÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê£°£°£·¡×¡Ê·îÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¤Î¥×¥íÌîµå¤ÎÂçÍðÆ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï°ìÌÐÎ¨¤¤¤ëËê¸¶´²¸Ê»á¡¢¸µÌÚÂç²ð»á¤Îµå³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É·³ÃÄ¤¬½¸·ë¡£¡Ö°ìÌÐ·³ÃÄ¤¬¤Ö¤Ã¤¿»Â¤ë¡ª¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¥×¥íÌîµå¡ÊÈë¡Ë»ö·ïÊí£Ó£Ð¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡££±£¹£¹£¶Ç¯£µ·î£±Æü¤ÎÃæÆü¡½µð¿ÍÀï¤Ç¤Î¥¬¥ë¥Ù¥¹Åê¼ê¤Î»³ºêÉð»ÊÁª¼ê¤Ø¤ÎÆ¬ÉôÉÕ¶á¤Ø¤ÎÅêµå¤«¤éÎ¾·³Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤ÎÂçÍðÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤ò±ÇÁüÆþ¤ê¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Çµð¿Í¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ¤Ï´ÆÆÄ¤ÏÀ±Ìî¡ÊÀç°ì¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢ÃæÆü¤È¤ä¤ë»þ¤ÏÍðÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¡ÖÀ±Ìî¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢Ìîµå¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÍðÆ®¤ä¤é¤»¤¿¤é¶¯¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤òÃæÆü¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¿¤Î¡¢ËÜÅö¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢ÍÎÏÁª¼ê¤ÏÍðÆ®¤·¤Æ´é¤ò²¥¤Ã¤¿¤é¹üÀÞ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£ÎØ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÊ¼Ââ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡££Í£Ã¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¥¬¥ë¥Ù¥¹£Ö£Ó»³ºê¤ÎÂçÍðÆ®¤ÎÉúÀþ¤È¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í¡¦Íî¹çÇîËþÁª¼ê¤Ø¤Î»àµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤ï¤¶¤ÈÅö¤Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö£±£°£°¡ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¼çÎÏ¤À¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇËê¸¶¤µ¤ó¤â¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤éÅö¤Æ¤Á¤ã¤¨¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÆ±Ä´¡£
¡¡¸µÌÚ¤µ¤ó¤â¡Ö³°¹ñ¿Í¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¼çÎÏ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¡ÊÅö¤Æ¤Ë¡Ë¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ¡×¤È¥¬¥ë¥Ù¥¹Åê¼ê¤Î¿´Íý¤òÀâÌÀ¡£¾åÅÄ¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥Ù¥¹Åê¼ê¤ÏÉáÃÊ¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿°ìÌÐ¤È¸µÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¡¢Ëê¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¿³È½¤À¤í¤¦¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È½Äê¤ËÉÔÉþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¤Ã¤Æ¿³È½¤Ë¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡ËÅê¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ¹Åè¡ÊÌÐÍº¡Ë´ÆÆÄ¤¬»ß¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë´ÝË·¼ç¤Ë¤·¤Æ¼Õ¤Ã¤Æ¡£¥¬¥ë¥Ù¥¹¤Ï¤½¤³¤«¤é£¶¤«·î´Ö¡¢½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£