¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¥Ñ¥êºß½»¤Î°É¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÈù¾Ð¤à»Ñ¤Ë¡ÖÁÖ¤ä¤«¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö°É¤µ¤ó¤â·Ê¿§¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°É¤¬£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Öº£Æü¤«¤é»°½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¡ÄáÉÓ¤Î²ÈÂ²¤Ë´¥ÇÕ¡ª¥¹¥¤¥¹¥Ù¥ë¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÁ°¤ÇÈù¾Ð¤à»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÖ¤ä¤«¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ÈÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÇþ¤ï¤é¤¬»÷¹ç¤¦¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê·Ê¿§¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¾Ð´é¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö°É¤µ¤ó¤â·Ê¿§¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£