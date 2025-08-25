Àîºê»Ô¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é²ò·è¶â£·£°£°Ëü±ß»ÙÊ§¤¤¤Ø¡¡»Ô¥Ð¥¹¶ÐÌ³¤ÎÃËÀ¡¢¤¦¤ÄÉÂÈ¯¾É¡¡¡Ö¼¤á¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡Ä
¡¡Àîºê»Ô¥Ð¥¹ÏÉ¥±Êö±Ä¶È½ê¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿µ»½Ñ¿¦°÷¤ÎÃËÀ¤¬Æ±Î½¤é¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤Ê¤ÉµÙ²Ë¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤¬¤¢¤ê¡¢»Ô¤Ï£²£µÆü¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¤ÎÏÂ²ò´«¹ð¤Ë±þ¤¸¡¢ÃËÀ¤Ë²ò·è¶â¤È¤·¤Æ£·£°£°Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡££¹·î¤Î»ÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤ËµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï£²£°£±£¸Ç¯£±£°·î¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢»Ô¥Ð¥¹¤ÎÀ°È÷°÷¤È¤·¤ÆÏÉ¥±Êö±Ä¶È½ê¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Î½¤«¤é»Å»ö¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼çÇ¤¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö¼¤á¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÊ£¿ô¤Î¿¦°÷¤«¤é¶¯¤¤¼¸ÀÕ¡Ê¤·¤Ã¤»¤¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃËÀ¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¡¢£²£±Ç¯£´¡Á£··î¤Þ¤ÇÉÂµ¤µÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¡££²£²Ç¯£¹·î¤ËÊ£¿ô¤Î¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¤ËµÙ¶ÈÂ»³²¤ä¼£ÎÅÈñ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿Ìó£±£°£°£°Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤¹¤ëÏ«Æ¯¿³È½¼êÂ³¤¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢Æ±£±£²·î¤«¤éÁÊ¾Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ï£²£²Ç¯£¹·î¡¢Æ±±Ä¶È½ê¤ÎÃËÀ½êÄ¹¤Ë½êÂ°Ä¹¸ýÆ¬Ãí°Õ¡¢ÃËÀ·¸Ä¹¤Ë¶ÉÄ¹Ê¸½ñÃí°Õ¡¢£²¿Í¤ÎÃËÀ¼çÇ¤¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì·±²ü¡¢½êÂ°Ä¹Ê¸½ñÃí°Õ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¡£»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¤Æ¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï£²£³Ç¯£µ·î¤Ë°Í´êÂà¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡££²£µÇ¯£µ·î¤Ë²£ÉÍÃÏºÛ¤«¤é¸¶¹ð¤ÈÈï¹ð¤ÎÁÐÊý¤ËÏÂ²ò´«¹ð¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¿åß·Ë®µª»Ô¸òÄÌ¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖºÛÈ½½ê¤Î¼¨¤¹ÏÂ²ò´«¹ð¤ÎÆâÍÆ¤ò¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤È¿¦¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
