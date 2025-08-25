¡Úµð¿Í¡Û¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥×¥íÌîµå¡×£Ï£ÂÂÇÀþ¤Î¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¡¢±¦Á°°ÂÂÇ¤ÇÊ¨¤«¤»¤ë
¢¡¸òÎ®»î¹ç¡¡µð¿Í£Ï£Â£²¡½£·¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¡Ê£²£µÆü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤Èµð¿Í½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÐÀï¡£ÀÅ²¬ÁðÆåµå¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Á°²ó£²£³Ç¯¤ËÂ³¤½÷»Ò¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡£Ï£Â¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤³¤ÈËê¸¶´²¸Ê»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¡¢Ì£Êý¤Î¤Þ¤º¤¤¼éÈ÷¤â¤¢¤ê¡¢ÀèÆ¬¤«¤é¤Î£´Ï¢ÂÇ¤Ç£±»à¤âÃ¥¤¨¤º¤Ë£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡££Ï£ÂÂÇÀþ¤Ï£³²ó¤Þ¤Ç¤Ë£·ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£³²ó¤Ëºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿ÂçÅÄÂÙ¼¨»á¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°´ÆÆÄ¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¤Ï¡¢¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££³²ó£²»à¤Ç±¦Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¹ª¤ß¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡££¶²ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¥×¥íÌîµå¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ê¤ª°ìÁØ¡¢Â³¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£