¡ãÃ¶Æá¤Î±àÁ÷·Þ¡äÃË½÷º¹ÊÌ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤è¤½¤Î¥Ñ¥Ñ¤È²ñ¤¦¤Î¤¬¶ì¼ê¡£ÎÉ¤¤´Ø¤ï¤êÊý¤Ï¡©
±à¤ÎÁ÷·Þ¤äÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤â¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¡£¤Ç¤âÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¶ì¼ê¤À¤È»×¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬±à¤ÎÁ÷·Þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇ¶á¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Ê¤Î¡©¡¡ÈãÈ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¶ì¼ê¤Ç¡£´Ø¤ï¤êÊý¤¬Æñ¤·¤¤¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿²ÈÄí¤Î¤«¤¿¤Á¡£Á÷¤ê·Þ¤¨¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï¿§Ç»¤¯¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
±à¤ËÁ÷·Þ¤¹¤ë¥Ñ¥Ñ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤Î¤À¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Î°é»ù»²²Ã¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Î¥¹¥Ý¾¯¤ËÆþ¤ë¤ÈÂ¾¤Î²ÈÄí¤Î¥Ñ¥Ñ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÏÁý¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¤¦¤Þ¤¯¤«¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤è¡Ù
¡ØÆ¯¤¯¥Þ¥Þ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Á÷·Þ¤¹¤ë¥Ñ¥Ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£»ä¤Î¤¤¤È¤³¤â±ü¤µ¤ó¤Î½Ð¶Ð¤¬Áá¤¤¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¥Ñ¥Ñ¤¬Á÷·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡ØºßÂð¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤¿¤·¡¢Á÷¤ê·Þ¤¨¤¬¥Ñ¥Ñ¤Ç¤â²¿¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¤ª·Þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤È¡¢6»þ¡Á7»þÂæ¤Ë»Å»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢15»þ²á¤®¤Ë¤ÏÁá¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¼Ò°÷¤¬¿¦¾ì¤Ë¤¤¤ë¤«¤é°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡Ù
¡ÖÁ÷¤ê·Þ¤¨¤äÄÌ±¡¡¢Ìò°÷¤äÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ê¤É¤âº£¤Ï¥Ñ¥Ñ¤¬´Ø¤ï¤ë¤Î¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤Ï¤â¤Ï¤ä¼çÎ®¤Î¤è¤¦¡£¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡ÖÄ«¤Ï¥Ñ¥Ñ¤¬Á÷¤Ã¤Æ¡¢Í¼Êý¤Ï¥Þ¥Þ¤¬·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ìò³äÊ¬Ã´¤â¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÎÊ¬Ã´¤äÆ¯¤Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤¿º£¡¢ÊÝ°é¤ä°é»ù¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¥Ñ¥Ñ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Þ¤È¤â¤Ê¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢Á÷·Þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤à¤·¤í°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Ñ¤À¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¥Þ¥Þ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÉô¤Ë¤¢¤ë¡Ö°ÛÀ¤¬¶ì¼ê¡×¤Ê´¶³Ð
¤¿¤À¤·¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØÁ÷·Þ¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢½÷ÀÆ±»Î¤Ç¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Ë¤¯¤¤¡Ù
¡ØÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ë¥Ñ¥Ñ¤À¤±½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤â¸«¤ë¤è¡£°§»¢¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤È¤¯¤Ë¸òÎ®¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤¬¤Ã¤Ä¤ê´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é»ä¤âÈùÌ¯¤«¤â¡Ù
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á÷·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ¤¬°Õ¿Þ¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏÃ¤Î¤È¤ÎØ¤Ë¤¦¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¤ËÏÃ¤·³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥ÑÂ¦¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò³Ð¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¸Ä¿Íº¹¤âÂç¤¤¯¡¢ÀÊÌ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤è¤ë°ãÏÂ´¶¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡Ö²ñ¼Ò¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¸µ¼Ò°÷¤Î½÷À¤¬Íè¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç»²²Ã¤·¤Ê¤¤ÃËÀ¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Îã¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢°ÛÀ¤¬¤¤¤ë¶õ´Ö¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÃË½÷Ìä¤ï¤ºÂ¸ºß¤¹¤ë¡¢¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°§»¢¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡¢¿¼¤¯´Ø¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤·
¤½¤â¤½¤âÁ÷·Þ»þ¤ËÃ¯¤«¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤â°§»¢ÄøÅÙ¤À¤«¤é¡¢ÊÌ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Ç¤â¥Þ¥Þ¤Ç¤â¡¢¥à¥ê¤Ë´Ø¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£°§»¢ÄøÅÙ¤ÇOK¡Ù
¡Ø»ä¼«¿È¤â30Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬·Þ¤¨¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡£Åö»þ¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤±¤ì¤É¡¢º£¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡·Þ¤¨¤Î¤È¤¤Ê¤ó¤Æ¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ç°§»¢¤¯¤é¤¤¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²¿¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤ÏÃ¶Æá¤¬µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÁ÷·Þ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¬ÊÝ°é±à¤Ç¤É¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤«Ä¾¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤·¡¢ÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡Ù
¡Ö»þ´ÖÂÓ¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢°§»¢¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡×¡Ö²ñ¼á¤·¤Æ¤¹¤°Î©¤Áµî¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡×¤È¡¢¤½¤â¤½¤âÂ¾¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤È¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ñ¥Þ¥ÞÌä¤ï¤º¡¢°§»¢¤µ¤¨¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð´Ø¤ï¤ê¤ò¿¼¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤Èµ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤¬¸°¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ì¼ê¤Ê¤é¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤È³ä¤êÀÚ¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö¥Þ¥ÞÆ±»Î¤À¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤é²¿¤«ÏÃ¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ï¥µ¥Ã¤È°§»¢¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤À¤«¤é¤à¤·¤íµ¤¤¬³Ú¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ã¯¤¬Á÷·Þ¤ËÍè¤ë¤«¤è¤ê¤â¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Æ¤ë¤«¤Î¤Û¤¦¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡ÖÉáÄÌ¡×¤Î¤«¤¿¤Á
ÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î¤¢¤êÊý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ä»þÃ»¶ÐÌ³¡¢Éû¶È¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬ÆüÃæ¤Ë±à¤ÎÁ÷·Þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÁÄÉãÊì¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤ëÆü¤â¤¢¤ë¡×¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊ¬Ã´¤·¤Æ±àÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÄí¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤Ï¡¢²ÈÄí¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÊÝ¸î¼ÔÁü¤â°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£