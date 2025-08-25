ÅÁÀâ¤ÎÍðÆ®¤Î¼çÌò½õ¤Ã¿Í¡¡¼Â¤Ï¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¡×¤ÈËê¸¶»á¡¡Ä¹Åè´ÆÆÄ¤¬´Ý´¢¤ê¼Õºá¡¢ËÜ¿Í¤Ï£Ã£Íµ¯ÍÑ¤Î¤Þ¤µ¤«Å¸³«¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê£°£°£·¡×¤¬£²£µÆü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê£µ£¹¡Ë¡¢¸µµð¿Í¤ÎËê¸¶´²¸Ê»á¡Ê£¶£³¡Ë¡¢¸µÌÚÂç²ð»á¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¡Èµð¿Í£³·»Äï¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÎáÏÂ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾¼ÏÂ¤Î¥×¥íÌîµå¤ÎÍðÆ®¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤Ê¤ª¸ì¤êÁð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë£±£¹£¹£¶Ç¯£µ·î¡¢ÃæÆü¡Ýµð¿ÍÀï¡£¥É¥ß¥Ë¥«½Ð¿È¤Îµð¿Í¤Î¥Ð¥ë¥Ó¡¼¥Î¡¦¥¬¥ë¥Ù¥¹¤¬ÃæÆü¤Î»³ºêÉð»Ê¤Ø¤Î½éµå¤¬Æ¬Éô¤ò¤«¤¹¤á¤ë´í¸±¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë»³ºê¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤á´ó¤ê¡¢Î¾·³Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤ÎÍðÆ®¤Ë¡£¥¬¥ë¥Ù¥¹¤Îº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬ßÚÎö¤·¡¢»³ºê¤âÉé¤±¤¸¤È¥¬¥ë¥Ù¥¹¤ò¥Ø¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¡£»î¹ç¤Ï£³£²Ê¬¤âÃæÃÇ¤¹¤ëÅÁÀâ¤ÎÍðÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤Ï¡ÖÃæÆü¤È¤ä¤ë»þ¤ÏÍðÆ®¤Ï¡ÊÆ¬¤Ë¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÅö»þ¤ÎÃæÆü¤Î´ÆÆÄ¤Î¡ËÀ±Ìî¡ÊÀç°ì¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È»ýÏÀ¡£ÍðÆ®¤Ç¤Ï¾¾°æ½¨´î¤ÏÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤é¤º¤Ë¾¯¤·¤À¤±µ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍÎÏÁª¼ê¤Ï¹üÀÞ¤È¤«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤éÎØ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤â²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥ë¥Ù¥¹¤ÎÀ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ëê¸¶»á¤Ï¡Ö¡ÊÉáÃÊ¤Ï¡Ë¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ë¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿³È½¤À¤í¤¦¤È²¿¤À¤í¤¦¤ÈÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¿³È½¤Ë¡Ê¥Ü¡¼¥ë¡ËÅê¤²¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È£¹£¸Ç¯£··î¤Îºå¿À¡Ýµð¿ÍÀï¤Ç¿³È½¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿»ö·ï¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤½¤ì¤ò¡ÊÅö»þ¤Îµð¿Í¤Î¡ËÄ¹Åè¡ÊÌÐÍº¡Ë´ÆÆÄ¤Ï»ß¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¡¢¼¡¤ÎÆü¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¡¢´ÝË·¼ç¤Ë¤·¤Æ¡£¥¬¥ë¥Ù¥¹¤Ï£¶¥«·î´Ö½Ð¾ìÄä»ß¡×¤Èµå»Ë¤Ë»Ä¤ë»ö·ï¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»³ºê¤È¤ÎÍðÆ®»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¬¥ë¥Ù¥¹¤¬µíÆý¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë£Ê¡Ý£Í£é£ì£ë¤Î£Ã£Í¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥«¥ë¥·¥¦¥àÉÔÂ¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¡£¥¤¥é¥¤¥é²ò¾Ã¤Ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦ÍÅÄÅ¯Ê¿¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê£÷£÷¡¡ÌÌÇò¤¤¤Í¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£