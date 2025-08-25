¡ÖÈó¾ï¤ËÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡×°ìÌòÇã¤Ã¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤Î¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡É¡¡Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÉñÂæÎ¢¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
8·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¡×¡£Í§¹¥¥à¡¼¥É¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î²ñÃÌ¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀÐÇËÁíÍýÆÈ¼«¤Î¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¼Ô¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û±£¤·Ì£¤ÏÍü¥ï¥¤¥ó¡ÖÀÐÇË¥«¥ì¡¼¡×
¡Ö²ñ¾ì¤Î³°¤Ë¤Þ¤Ç¾Ð¤¤À¼¤¬¶Á¤¯¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡× ¡ÈÀÐÇË¥«¥ì¡¼¡É¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
8·î23Æü¡¢Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤äÃÏÊýÁÏÀ¸¡¦¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ê¤É¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÅª¸òÎ®¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î´°Á´¤ÊÈó³Ë²½¤Ë¸þ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò´Þ¤á¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¦¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¶¨µÄ¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÅª¸òÎ®¤Î³ÈÂç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Ç¡¼À©ÅÙ¤Î³È½¼¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ñÃÌ¤Ï¡¢Í§¹¥¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¤òÌ¤Íè»Ö¸þ¤Ç¡¢°ÂÄêÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÎ¢¤Ç°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Î¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡É¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÉ×ºÊ¼çºÅ¤ÎÍ¼¿©²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÈÀÐÇË¥«¥ì¡¼¡É¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Î¸Î¶¿¡¦Ä»¼è¸©¤Î¥Ó¡¼¥ë¡¢´Ú¹ñ¼°¤Î¥¦¥Ê¥®ÎÁÍý¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Î¸Î¶¿¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö°ÂÅì¥Á¥à¥¿¥¯¡×¤ä¡Ö°ÂÅì¾ÆÃñ¡×¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î²ñÃÌ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô ÃæÅçÅ¯Ê¿ µ¼Ô:
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¾¯¿Í¿ô²ñ¹ç¤â¡¢ºÇ½é¤Ï20¡Á30Ê¬ÄøÅÙ¤Ç½ª¤ï¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬1»þ´Ö¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ê¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÍ¼¿©²ñ¤â¡¢²ñ¾ì¤Î³°¤Ë¤Þ¤Ç¾Ð¤¤À¼¤¬¶Á¤¯¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢6·î¤Î¥«¥Ê¥À¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤ÏÆüËÜ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÈÍ§¹¥´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¡¢ÆüËÜ¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö°ÂÄêÅª¤ÊÃÊ³¬¤ËÄ·Ìö¡×É¾²Á
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
JNN¥½¥¦¥ë»Ù¶ÉÄ¹ ÅÏÊÕ½¨Íº µ¼Ô:
¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Î»æÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ÚÆü´Ø·¸¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÃÊ³¬¤ËÄ·Ìö¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÎ¾¹ñ´Ø·¸¤Ë¤Ï¡Ö²þÁ±¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤Î»æÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÁ°¤Ç¡Ä´ÚÆü¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇ¤Ç¤Î°µÎÏ¤Ê¤É¤¬Æü´Ú´Ø·¸¤òÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²òÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹¥°ÕÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬ÌÜÎ©¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡ÖÎò»ËÌäÂê¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹¤Î¿Í¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±¤È¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÎò»ËÌäÂê¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÈÃçÎÉ¤¯²á¤´¤»¤¿¤éÎÉ¤¤¡×¡¢20Âå¤Î½÷À¤Ï¡ÖºÇ¶áµ´ÌÇ¤Î¿Ï¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¤È¤Ï¸òÎ®¤òÂ³¤±¡¢ÎÉ¤¤´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÇÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÎÉ¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢2024Ç¯¤«¤é20%°Ê¾åÁý¤¨¤Æ¡¢63%¤Ë¾å¤ê¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢À¯ÉÜ´Ö¤Ç¤âÎÉ¤¤´Ø·¸¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×26Æü¤ËÊÆ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ø Àè¤ËÀÐÇËÁíÍý¤È²ñÃÌ¤·¤¿¥ï¥±
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
´Ú¹ñ¡¦ÍûÂçÅýÎÎ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
23Æü¤ËÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤È¶¦Æ±È¯É½¤ò¤·¤¿ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î24Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ø½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î26Æü¡¢ÊÆ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Àè¤ËÀÐÇËÁíÍý¤È¤Î²ñÃÌ¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
JNN¥½¥¦¥ë»Ù¶ÉÄ¹ ÅÏÊÕ½¨Íº µ¼Ô:
´Ú¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬ºÇ½é¤ÎË¬ÌäÀè¤ËÆüËÜ¤òÁª¤Ö¤Î¤â¡¢¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤«¤é¤Î²òÊü¤òµÇ°¤¹¤ë¡Ö¸÷ÉüÀá¡×¤¬¤¢¤ë8·î¤ËË¬Æü¤¹¤ë¤Î¤â¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇË³Ê¤ÎÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï´Ú¹ñ¤Ï¡¢³°¸òÅª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÇËÌÄ«Á¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤âÄÌ¾¦ÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤´Ø·¸¤ÎÎÉ¤¤¹ñ¡¦ÆüËÜ¤ÈÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÊÝ¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤òÅ¨À¹ñ²È¡×¤Ê¤É¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢º£²ó¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¼¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤ÄÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢26Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¤¹¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï½é¤á¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï2ÅÙ¤â²ñÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤«¤é¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸þ¤«¤¦µ¡Æâ¤Ç¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö´Ú¹ñ¤¬¸ò¾Ä¤ÎºÝ¤Ë¤É¤ó¤ÊÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¶ñÂÎÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬Í½Äê¤è¤ê±ä¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç¡ÈÂç¤¤ÊÀ®²Ì¡É¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò»ý»²¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¡©
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô ÃæÅçÅ¯Ê¿ µ¼Ô:
¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¿Í¿ô²ñ¹ç¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ô¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¤ò»ý»²¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²ñÃÌ»þ´Ö¤â¤«¤Ê¤ê±äÄ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤â¡¢Ê¸²½¤ÎÌÌ¤Ç¤âÌ±´Ö¸òÎ®¤¬Èó¾ï¤Ë³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Îã¤¨¤ÐÎò»ËÌäÂê¤Ê¤É¤Ï¾¯¤·ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¤ª¸ß¤¤°ìÃ×¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È ÇÏÞ¼ËáÍý»Ò¤µ¤ó:
´Ú¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¾ð¤Ï¡¢¤à¤·¤í¹¥°õ¾Ý¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤Ê¤É¤â¿¼¤¤¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë´Ø·¸¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¡¢ÊÆ´Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüÊÆ´Ú¡¢¤³¤Î»°¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ì¤Ä¤Î²ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤»¤Ã¤«¤¯ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤¬ÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Îº£¸å¤Î¿ÊÂà¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô ÃæÅçÅ¯Ê¿ µ¼Ô:
ÀÐÇËÁíÍý¤È¤·¤Æ¤â¡¢³°¸ò¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢²¿¤È¤«¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³Åê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥È¥Ã¥×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤³¤¸¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Î´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¿¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÇÏÞ¼ËáÍý»Ò¤µ¤ó
·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
ÆüËÜ¶âÍ»·ÐºÑ¸¦µæ½êÂåÉ½Íý»ö
¡ÈÆüËÜ°ì¥Ð¥º¤ë¡É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
ÍÍ¡¹¤Ê¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ
ÃæÅçÅ¯Ê¿
TBSÊóÆ»¶ÉÀ¯¼£Éô ´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×
2017Ç¯¤«¤éÀÐÇË»á¤òÃ´Åö
ÅÏÊÕ½¨Íº
JNN¥½¥¦¥ë»Ù¶ÉÄ¹
2022Ç¯ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ê¤É¤ò¼èºà