¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBIG¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤è¤ê¡ÖÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼ÊÑ¿ÈBIG¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡Úshop¤Ì¤¤¸ø¼°¡õ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤Å¹¸ÂÄê¡Û¡×(5,500±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼ÊÑ¿ÈBIG¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡Úshop¤Ì¤¤¸ø¼°¡õ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤Å¹¸ÂÄê¡Û¡×(5,500±ß)
¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤è¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBIG¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼ÊÑ¿È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
ºÂ¤ê¥µ¥¤¥ºÌóH27cm¤Ç¡¢Êú¤¤·¤á¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡£shop¤Ì¤¤¸ø¼°¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤Å¹¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç
