¡ØÀ»Àï»Î¥À¥ó¥Ð¥¤¥ó¡Ù¥È¥Ã¥É¡¦¥®¥Í¥¹¤¬¶î¤ë»î¸³·¿¥ª¡¼¥é¡¦¥Ð¥È¥é¡¼¡Ö¥È¥Ã¥É¥À¥ó¥Ð¥¤¥ó¡×¤¬HG¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡ØÀ»Àï»Î¥À¥ó¥Ð¥¤¥ó¡Ù¤è¤ê¡ÖHG 1/72 ¥È¥Ã¥É¥À¥ó¥Ð¥¤¥ó¡×(3,850±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖHG 1/72 ¥È¥Ã¥É¥À¥ó¥Ð¥¤¥ó¡×(3,850±ß)
¡ØÀ»Àï»Î¥À¥ó¥Ð¥¤¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢¥È¥Ã¥É¡¦¥®¥Í¥¹¤¬¶î¤ë»î¸³·¿¥ª¡¼¥é¡¦¥Ð¥È¥é¡¼¡Ö¥È¥Ã¥É¥À¥ó¥Ð¥¤¥ó¡×¤¬HG¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£
ºîÃæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÁ´¿È¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¸½Âå¤ÎHG¿å½à¤ÎÊ¬³ä¡¦À®·Á¿§¤ÇºÆ¸½¡£ÆÃÄ§Åª¤ÊÆ¬Éô¤ò¡¢åÌÌ©¤Ê¥Ñ¡¼¥ÄÊ¬³ä¤Ë¤è¤êÀ®·Á¿§¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥é¡¦¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤È4Ëç¤ÎæÂ¤Ï¹ÈÏ°Ï¤Ë²ÄÆ°¡£æÂ¤Ï¥Ñ¡¼¥ëÆþ¤ê¤Î½¸¸÷¼ù»é¤ÈæÂÌ®¤òÌÏ¤·¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÇÀ¸Êª´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
ºîÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥È¥Ã¥É¥À¥ó¥Ð¥¤¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿³Æ¼ï¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤òºÆ¸½²ÄÇ½¡£¥¯¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼«Í³¤ËÅÉÁõ¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥À¥ó¥Ð¥¤¥ó¤òÀ©ºî¤Ç¤¤ë¡£
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¢»ÅÍÍ¤Î¶»Éô¥¥ã¥Î¥Ô¡¼¤ÈæÂ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
