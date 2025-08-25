¿·³ã¸©¸«Éí»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¿©ÎÁÉÊ5ÅÀ¡ÊÈÎÇä²Á³Ê¹ç·×1451±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢67ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î½÷¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÀàÅð¡ÊËü°ú¤­¡Ë¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸«Éí»ÔÌø¶¶Ä®¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î½÷¡Ê67¡Ë¤Ç¤¹¡£

½÷¤Ï8·î22Æü¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¡¢¸«Éí»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤äÀ¸²Û»Ò¤Ê¤É¿©ÎÁÉÊ5ÅÀ¡ÊÈÎÇä²Á³Ê¹ç·×1451±ß¡Ë¤òÅð¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

8·î21Æü¤ËÅ¹ÊÞ¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡Ö¾¦ÉÊ¤Î¿ô¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í²ø¤·¤¤¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡´±¤¬Å¹¤Î»öÌ³¼¼¤ÇËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤¹¤ë¤È·Ù»¡´±¤ÎÄ¥¤ê¹þ¤ßÃæ¤Ë½÷¤¬ÍèÅ¹¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥°¤Ë¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ì¡¢Å¹¤Î³°¤Ë½Ð¤¿¤¿¤¿¤á·Ù»¡´±¤¬À¼¤ò¤«¤±¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç½÷¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åö»þ½÷¤Ï¿ôÉ´±ß¤·¤«½ê»ý¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¸å¤Ç¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤ËÅð¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢½÷¤Ï¡ÖËü°ú¤­¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£