¡ÚÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¡¦£Ç£É¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ò¡Û¼Ä¸¶ËÓàµ´¤Î¥¤¥ó¤µ¤Ð¤á¤Ç£±Ãå¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤¿¡×
¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤Î£Çµ¡ÖÂè£¶£¸²ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£²£µÆü¡¢½à·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£±£±£Ò¡¢¼Ä¸¶ËÓ¡Ê£´£¸¡áÈÓÄÍ¡Ë¤Ï¥«¥Þ¥··è¤Þ¤é¤º£¶ÈÖ¼êÈ¯¿Ê¡£¤À¤¬¡¢ÁÇÁá¤¯Æâ¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤Ç£µ¼þ²ó¡¢Æ¨¤²¤ë¿·Â¼²ÅÇ·¤ÎÆâ¤ò¤³¤¸³«¤±¤ëÌÔ¹¶·à¤ÇÈ´¤µî¤ê¡¢£±Ãå¥´¡¼¥ë¡£Í¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤¿¡£´í¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¡£¶½Ê³¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤¤¤¤¤«¤é¹Ô¤±¤¿¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¹õ¤Á¤ã¤ó¡Ê¹õÀîµþ²ð¡Ë¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤·¤Î¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡£½Ð¤¬´Å¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á´Ø·¸¤Ï°·¤¦¡×¤ÈËüÁ´¤ò´ü¤¹¹½¤¨¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¡¢Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ï£²£°£±£µÇ¯¤Î£µ£¸²ó°ÊÍè¡£¡Ö¤³¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾è¤ì¤Ê¤¤¡£³°Íè¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤âÇ»¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÃÏ¸µ¤ÎµÇ°¤À¤·¡¢¾è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¡×¤È°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤ÎÍ¥½Ð¡£°¦µ¡¤Î¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤À¤±¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ï¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀ¸¤«¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡££Çµ½éÀ©ÇÆ¤òÃÏ¸µ¤Ç·è¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£