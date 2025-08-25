¡Ú¥Ð¥¹¥±¡ÛU-18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°³«Ëë¡ªÄëµþÄ¹²¬¤ÏµîÇ¯ÇÆ¼Ô¡¦Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ËÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤ë
Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë8¹»¤¬ÁíÅö¤¿¤ê¤ÇÀï¤¦¥êー¥°Àï¡¢U-18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤¬8·î23Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤Ç³«Ëë¡£ÄëµþÄ¹²¬¤¬µîÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¡¦Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤ÎHAPPINESSARENA¤Ç³«Ëë¤·¤¿U-18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¡£
¹â¹»À¤Âå¤Î°éÀ®¡¦¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂåºÇ¹âÊö¤Î¥êー¥°Àï¤Ç¡¢ÃË»Ò¤Ç¤Ï¸©Æâ¤«¤éÄëµþÄ¹²¬¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½øÈ×¡¢Æ£ÅÄ¤Î3P¡¢ÀÖß·¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ëÄëµþÄ¹²¬¤Ç¤¹¤¬¡¢U－18ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡È¥Í¥¯¥¹¥ÈÈ¬Â¼ÎÝ¡É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÊ¡ÂçÂç¹ê¤ÎÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢°ì»þ10ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤«¤éÄëµþÄ¹²¬¤ÏÎ±³ØÀ¸¥»¥ó¥¿ー¡¦¥¸¥ç¥Ù¤Î¥´ー¥ë²¼¤Î³èÌö¤ÇÆ±ÅÀ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢Á°È¾¤ÏµîÇ¯¤ÎÇÆ¼ÔÁê¼ê¤Ë·òÆ®¤·¡¢6ÅÀº¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¡¢ÀÖß·¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤éÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥Õ¥¡ー¥ë¤òÈÈ¤·¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÄëµþÄ¹²¬¡£
ºÇ¸å¤ÏÊ¡ÂçÂç¹ê¤Î3P¥·¥åー¥¿ー¡¦Â¼¾å¤Î3P¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤ÇËü»öµÙ¤¹¡Ä¡£81－91¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Î»î¹ç¡¢ÄëµþÄ¹²¬¤Ï9·î6Æü¤ËÆü´Ä¥¢¥êー¥ÊÆÊÌÚ¤ÇÀçÂæÂç³ØÉíÂ°ÌÀÀ®¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£