¡Ö²£¹Ë¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×³¤ÍÎ¹â½Ð¿È¡¦Âç¤ÎÎ¤¡È¿·³ã½ä¶È¡É¤ÇÌó3500¿Í¤Î´ÑµÒ°µÅÝ¡ªÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¼èÁÈ¤ËÂçÀ¼±ç¡ÖÂÎ¤¬°ìÃÊ¤ÈÂç¤¤¯¸«¤¨¤¿¡×
¿·³ã»Ô¤ÇÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«¤«¤ì¡¢³¤ÍÎ¹â¹»½Ð¿È¤Î²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¼èÁÈ¤Ë²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
8·î23Æü¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·³ã»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¡£
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÄ«¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢Ìó3500¿Í¤¬ÅÚÉ¶¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÀ¼±ç¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢³¤ÍÎ¹â¹»½Ð¿È¤Î²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡£
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¡Û
¡Ö¤°¤¤¤°¤¤¹Ô¤¯ÁêËÐ¤¬Âç¤ÎÎ¤¤ÎÁêËÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁêËÐ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¤¤¡×
¡Ö¶¯¤¤¤¢¤¿¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¤ÎÎ¤¤Î±þ±ç¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¥¿¥ª¥ë¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¡¢±þ±ç¥àー¥É¤âºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸©Æâ½Ð¿È¤ÎËë²¼ÎÏ»Î¤Ê¤É¤Î¼èÁÈ¤Ç²ñ¾ì¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤ëÃæ¡¢·Þ¤¨¤¿·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ï²£¹ËÂÐ·è¡£
Ë¾ºÎ¶¤ÈÂç¤ÎÎ¤¤ÎÇòÇ®¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç¾¡Íø¡£²ñ¾ì¤Ï¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¡Û
¡Ö¤¤ç¤¦¡ÊÂç¤ÎÎ¤¤ò¡Ë³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¡Û
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£ÂÎ¤â°ìÃÊ¤ÈÂç¤¤¯¸«¤¨¤¿¡×
¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤¬ÁêËÐÉô»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤¤Æ¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¡£
¡ÚÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡Û
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È¤â»×¤¦¡£²£¹Ë¤â¿§¤ó¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ú²£¹Ë Âç¤ÎÎ¤¡Û
¡Ö²£¹Ë¤È¤·¤Æ¡Ê¿·³ã¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£¤¿¤¯¤µ¤óÀ¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢9·î¾ì½ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
Âç¤ÎÎ¤¤¬²£¹Ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÎ×¤ó¤À¸©Æâ¤Ç¤Î½ä¶È¡£Â¿¤¯¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¡¢½©¾ì½ê¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£