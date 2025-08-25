ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢½é¤á¤Æ¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Ç»£±Æ¡¡¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ä¡×¡¡°ÜÆ°Ãæ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÈÌÀ¤«¤¹
ÇÐÍ¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø25¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8·î29Æü¤Ë25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÉÍÊÕ¤µ¤ó¡£25ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤¿¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Ø25¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢½é¤á¤Æ¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Ç¤â»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÉÍÊÕ¤µ¤ó¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¡¢ÊÝ¼¾¤ò¤·¤Æ¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤âÅÉ¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ¼¾¤ÈÈ©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂÎÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤±¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÆ°¤²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥«¥é¥Àºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¿©»ö¡¦¿çÌ²¡¦±¿Æ°¤ò´ðÁÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤é¤ËÀ°¤¨¤Æµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°Õµ¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê8·î25ÆüÊüÁ÷¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¤è¤ê¡Ë