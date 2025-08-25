ÇµÌÚºä46²ì´îÍÚ¹á¡Ö¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã½ë¤¯¤Æ¡ª¡×39ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡×MV»£±ÆÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤ë
ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè½µÌÚÍË23:08º¢¡Á¡Ë¡£8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÍÚ¹áÀèÀ¸¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë39ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡²ì´î¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÄ°¤±¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
²ì´î¡§º£²ó¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢7·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ÇµÌÚºä46¤Î39ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤«¤é¡¢»ä¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ø¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Î¶Ê¤Ï¡ÖSame numbers¡×¤ÎTYPE-D¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤ÈÆ±´ü¤Î±óÆ£¤µ¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¡¢ÎÓÎÜÆà¤Á¤ã¤ó¡¢µÝÌÚÆà±÷¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢5´üÀ¸¤Î¾®ÀîºÌ¤Á¤ã¤ó¤ÈÀî粼ºù¤Á¤ã¤ó¤Î6¿Í¤Ë¤è¤ë¥é¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª
¾®ÀîºÌ¤Á¤ã¤ó¤ÈÀî粼ºù¤Á¤ã¤ó¡¢ÎÓÎÜÆà¤Á¤ã¤ó¤¬¥é¥Ã¥×Ã´Åö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤¢¤È¤Î3¿Í¤Ï²ÎÃ´Åö¤Ê¤Î¤«¤Ê¡© ¤½¤¦¤¤¤¦¹½À®¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢35ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÊ¿Åù¡×¤ÎTYPE-B¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¢¤È7¶Ê¡×¤È¤¤¤¦¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¥é¥Ã¥×¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
²ì´î¡§²Î¥Ñ¡¼¥ÈÁÈ¤Ï¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼Â¤ÏMV¤ò»£¤Ã¤¿¤Î¤¬·ë¹½ºÇ¶á¤Ç7·îÃæ½Ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢È¾Ä¹Âµ¤Î°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã½ë¤¯¤Æ(¾Ð)¡ª ´À¤À¤¯¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢MV¤ò´Ñ¤¿¤é¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥«¥Õ¥§¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È»¨ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ÷¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÇµÌÚºä46¤Ë¤Ê¤¤´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËMV¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¶Ê¤â¥é¥Ã¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÄ°¤±¤Þ¤¹(¾Ð)¡£»ä¤âÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11683
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á
¢¡²ì´î¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÄ°¤±¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
²ì´î¡§º£²ó¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢7·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ÇµÌÚºä46¤Î39ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤«¤é¡¢»ä¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ø¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¾®ÀîºÌ¤Á¤ã¤ó¤ÈÀî粼ºù¤Á¤ã¤ó¡¢ÎÓÎÜÆà¤Á¤ã¤ó¤¬¥é¥Ã¥×Ã´Åö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤¢¤È¤Î3¿Í¤Ï²ÎÃ´Åö¤Ê¤Î¤«¤Ê¡© ¤½¤¦¤¤¤¦¹½À®¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢35ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÊ¿Åù¡×¤ÎTYPE-B¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¢¤È7¶Ê¡×¤È¤¤¤¦¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¥é¥Ã¥×¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á
²ì´î¡§²Î¥Ñ¡¼¥ÈÁÈ¤Ï¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼Â¤ÏMV¤ò»£¤Ã¤¿¤Î¤¬·ë¹½ºÇ¶á¤Ç7·îÃæ½Ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢È¾Ä¹Âµ¤Î°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã½ë¤¯¤Æ(¾Ð)¡ª ´À¤À¤¯¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢MV¤ò´Ñ¤¿¤é¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥«¥Õ¥§¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È»¨ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ÷¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÇµÌÚºä46¤Ë¤Ê¤¤´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËMV¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¶Ê¤â¥é¥Ã¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÄ°¤±¤Þ¤¹(¾Ð)¡£»ä¤âÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11683
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624