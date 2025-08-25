ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£²£¸£µ¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£²£¸£µ¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:36¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.728¡Ê+0.031¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.285¡Ê+0.031¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.909¡Ê+0.034¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.770¡Ê+0.048¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.470¡Ê+0.035¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.284¡Ê-0.029¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.624¡Ê-0.001¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:36¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.728¡Ê+0.031¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.285¡Ê+0.031¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.909¡Ê+0.034¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.770¡Ê+0.048¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.470¡Ê+0.035¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.284¡Ê-0.029¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.624¡Ê-0.001¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª