¡Ú¥Ð¥ì¡¼¡ÛºÇÂ¿29ÆÀÅÀ¤ÎÀÐÀî¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¡×¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¡¡ÂçµÕÅ¾¾¡¤Á¹×¸¥
¡¡¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢1¼¡¥ê¡¼¥°HÁÈ¡¡ÆüËÜ3¡Ý2¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ê2025Ç¯8·î25Æü¡¡¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬25Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°HÁÈ¤ÎÆüËÜ¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯4°Ì¡Ë¤ÏÆ±17°Ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£2¥»¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤È³³¤Ã±ï¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢3¡Ý2¡Ê25¡Ý27¡¢20¡Ý25¡¢25¡Ý20¡¢26¡Ý24¡¢15¡Ý11¡Ë¤ÇÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡£2Ï¢¾¡¤Ç¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£¼ç¾¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê25¡á¥Î¥Ð¥é¡Ë¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿29ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤â¤¦°ì²ó¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¤ÇÎÉ¤¤Æþ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡0¡¼2¤Î³³¤Ã±ï¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾¡£¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢3¡¢4¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö1¡¢2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¥Ç¥å¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿Âè4¥»¥Ã¥È¡£½ªÈ×¤ÏÀÐÀî¤Ë¥È¥¹¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬ÅÀ¿ô¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀÐÀî¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥ß¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬¼è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï½ª¤ï¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡27Æü¤ÎÂè3Àï¤ÏÆ±8°Ì¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î2Àï¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù²ü¡£¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤â¹â¤¤¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÀ¿ô¤Î¼è¤êÊý¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤â¤Ã¤È¼Á¤Î¹â¤¤¥Ð¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¡¢Á´°÷¤ÇÀï¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£