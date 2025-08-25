¸µÌÚÂç²ð»á¡Öº£Æü¤ÏÍðÆ®¤¢¤ë¤Ê¡Ä¡×¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î¡È¶â¶ñ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡É¤Ç»¡ÃÎ¤·¤¿°ÛÊÑ¡¡¡Ö»ß¤á¤Æ¤ë¥Õ¥ê¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¸µÌÚÂç²ð»á¡Ê53¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡Ê·îÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥×¥íÌîµå³¦¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÈÍðÆ®Áû¤®¡É¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ»á¡¢Ëê¸¶´²¸Ê»á¤È¤È¤â¤Ë¡Èµð¿Í3·»Äï¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤«¤Ä¤Æ¥×¥íÌîµå¤Ç³èÌö¤·¤¿3¿Í¤¬¡¢Åö»þ¤Î¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë´ë²è¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À±ÌîÀç°ì»á¤¬ÃæÆü¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÎÍðÆ®Áû¤®¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢À±Ìî»á¤¬Áª¼ê¤ò¥Ó¥ó¥¿¤¹¤ë»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤É¤è¤á¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤òÃÎ¤ë¸µÌÚ»á¤Ï¡¢¡ÖÀïÆ®¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÃæÆü¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÄÌ¥µ¡¼¥É¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ê¤ó¤«Íú¤¯¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¡Èº£Æü¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¶â¶ñ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯Íú¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥³¡¼¥Á¤¬¶â¶ñ¡©º£Æü¡ÊÍðÆ®¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ï¡Ö»ß¤á¤Æ¤ë¥Õ¥ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¤Ï½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÍðÆ®¤ò¸«±Û¤·¤¿¡È°ÅÌÛ¤Î½àÈ÷¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë°ìÌÐ¤¬¡Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢ÍÅÄÅ¯Ê¿¤Ï¡Ö¡È¤¸¤ã¤¢¤ß¤ó¤Êº£Æü¤Ï¶â¶ñ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡Á¤¹¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤ÈºÆ¸½¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£