BE:FIRST¡ÖSecret Garden¡×MV¸ø³«¡¡¥ê¥¢¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁüÅ¸³«
BE:FIRST¡ÖSecret Garden¡×MV¥µ¥à¥Í¥¤¥ë
7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×BE:FIRST¤Î8·î25Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖSecret Garden¡×¤ÎMusic Video¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿BE:FIRST¡ÖSecret Garden¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¿·¶Ê¡ÖSecret Garden¡×¤Ï¡¢2010Ç¯ÂåR&B¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤ÄÈà¤é¤¬¡¢¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾å¤Ç¡¢Îø°¦¤ò¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡¢²»³Ú¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¿¼¤¤°¦¾ð¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡¢ÞÕ¿È¤ÎR&B¥Á¥å¡¼¥ó¡£
¤Ê¤ªº£ºî¤Ï¡¢LA¤Ç¤Î¥³¥é¥¤¥È¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤¦¤Á¤Î°ì¶Ê¡£2ÅÙ¤Î¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈDavid Arkwright¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ë¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¿¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Mishon Ratliff¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥Þ¥ë¥Á¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥È¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ben Samama¤ò·Þ¤¨ºîÀ®¤µ¤ì¤¿°ÕÍßºî¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Music Video¤Ï¡¢¡ÖBE:FIRST¤ÎÁÏ¤ê½Ð¤¹²»³Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤«¤é¿Í¡¹¤¬¡ÈSecret Garden¡É¤ØÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¡ÈSecret Garden¡É¤ÏÃ¯¤Ë¤âÆâ½ï¤Ê¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤ë¶õ´Ö¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¸ÅÍè¤è¤ê´¶¾ðÉ½¸½¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»Íµ¨¤¬º®ºß¤·¤Æ¤ë¡£
±ÇÁü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡È¥ê¥¾¡¼¥ÈÉ÷·Ê¡É¤È¡¢¡È¸½¼Â¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·ÆÀ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î»Íµ¨¤¬º®ºß¤¹¤ë°¡Ç®ÂÓ¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡É¤Î£²¤Ä¡£ÇòÃëÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁüÅ¸³«¤Ç¡¢´Ñ¤ë¿Í¤¬BE:FIRST¤ÎR&B¥Á¥å¡¼¥ó¤ËÍÉÆ¢¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Î¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎSOTA¤È¡¢SOTA¤È¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÀ¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼Julian DeGuzman¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤Î¿¢Êª¡Êºù¡¦Ä«´é¡¦¹ÈÍÕ¡¦ÀãÈï¤ê¤Î»ÞÌÚ¡Ë¤È¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÎMIX¤µ¤ì¤¿ÍÅ±ð¤ÇÈþ¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍÙ¤ë¡¢¾¯¤·Í¾Íµ¤¹¤é·È¤¨¤¿BE:FIRST¤Î¿§µ¤°î¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤ÏBMSG¤¬¼çºÅ¤¹¤ë3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT¡ÖTHE LAST PIECE¡×²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤Æ¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢BE:FIRST¤È¤·¤Æ¤Ï6¿ÍÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¤Î¿·¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£½µ¤Ï¡ÖSecret Garden¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¸ø³«Í½Äê¤À¡£¤µ¤é¤Ë9·î1ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ç¤ÎÈäÏª¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£