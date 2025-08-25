¡Ø¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡ÙÂè8ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡¡¤Þ¤¯¤¹¤¦¤§¤ë¤¬»ö¼Â¤ò¹ð¤²¤¿¤³¤È¤Ç²½Êâ¤Ë°ÛÊÑ¤¬
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡ÙÂè7ÏÃ¡Ö¸½¾Ý -Phenomenon-¡×¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¢¡È180ÅÙ°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡É¥¥ã¥é¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¡¡ÖÂ¤·»»¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢²¾ÁÛÅÔ»Ô¡Ö¿ÀÄØ»Ô¡×¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Êª¸ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢KAMITSUBAKISTUDIO½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î»ý¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡×¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¼Í¥¤òKAMITSUBAKISTUDIO½êÂ°¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ëー¥×¡ÖV.W.P¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Ã´Åö¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½é¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Î·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¡Ø¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£Ëâ½÷¤ÎÌ¼-Witchling-¡Ù¤ÎÁ´¹ñ¸ø³«¤ò·Ð¤Æ¡¢7·î¤è¤êTBS·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬ºî¤êÊª¡£¤Þ¤¯¤¹¤¦¤§¤ë¤Î¹ð¤²¤ë¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¡¢²½Êâ¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤ë¡£Ã¬´ã¤äÀ¤³¦¡¢ÇÉÎ®¡¢º¡½è¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤³¤Î¤Î»ö¼Â¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡£Ëâ½÷¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤ËÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¬Ç÷¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«¤ò±Ô¤¯¸«¤Ä¤á¤ë¿¹Àè²½Êâ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¢¤°¤Ë¤ÈÄ«¼çÇÉÎ®¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¤¢¤â¤Í¤¹¤é¤Î»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë