¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë8-2¤Ç¾¡Íø¡£¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï9²ó¤Ë45¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£À¸´Ô¸å¡¢µÒÀÊ¤«¤éÌî¼¡¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£Æ±Î½¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Ï¤³¤Î¡È»ÅÊÖ¤·¡É¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó1»à¡¢ÂçÃ«¤Ï¾¾°æÍµ¼ù¤¬Åê¤¸¤¿¹â¤á¤ÎÂ®µå¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ108.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó175¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥409¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó124.7¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î45¹æ¥½¥í¤À¤Ã¤¿¡£À¸´Ô¸å¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤é¤â¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¸ø¼°YouTube¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬»î¹ç¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÍ¤ÏÁ´Á³²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»î¹çÃæ¤º¤Ã¤È¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬À¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Èà¡ÊÅ¨¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²¿¤«¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð´é¤Ç¡È»ÅÊÖ¤·¡É¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë