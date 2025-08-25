ÇµÌÚºä46¡¦±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢¼Â¤Ï¡È¥¥Ã¥ºT¥·¥ã¥Ä¡ÉÃåÍÑ¡¡¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡Ö¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¤·¤«Ãå¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬25Æü¹¹¿·¤µ¤ì¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¤¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤Î¡ÈÈëÌ©¡É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼Â¤Ï¡È¥¥Ã¥ºT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤¿±óÆ£¤µ¤¯¤é
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢39th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤Ë¼ýÏ¿¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±óÆ£¤¬ÍÙ¤ëÆ°²è¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡¢¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º120cm¤À¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¼Â¤Ï»Ò¤É¤âÍÑ¥µ¥¤¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ÚÔú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤òÃå¤³¤Ê¤¹±óÆ£¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¤µ¤¯¤Á¤ã¤óºÙ¤¤¤«¤é¤Í¡×¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ¤âÃå¤ì¤ë¤ÎÀ¨¤¤¡×¡Ö¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¤·¤«Ãå¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÇµÌÚºä46¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nogizaka46_official¡Ë
