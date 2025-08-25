¡Ö빌런¡Ê¥Ô¥ë¥í¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©·ù¤ï¤ì¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤«¤â...¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö빌런¡Ê¥Ô¥ë¥í¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö빌런¡Ê¥Ô¥ë¥í¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÅ¸³«¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ö빌런¡Ê¥Ô¥ë¥í¥ó¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö°Ìò¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö빌런¡Ê¥Ô¥ë¥í¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö°Ìò¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
±Ñ¸ì¤Î¡ÖVillain¡Ê¥ô¥£¥é¥ó¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª¸ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ËÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ä¤Ã¤«¤¤¤â¤Î¤äÌÂÏÇ¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
