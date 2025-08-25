¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹FW¤â°¢Á³¡ª ÎëÌÚºÌ±ð¤Î¡ÈÄ¶È¿±þ¥»¡¼¥Ö¡É¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾Î»¿¡Ö¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¡Ö¥Ñ¥ë¥Þ¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¡×
¡Ú¥»¥ê¥¨A¡Û¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹ 2¡Ý0 ¥Ñ¥ë¥Þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î25Æü¡¿¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚºÌ±ð¤Î¡ÖÄ¶È¿±þ¥»¡¼¥Ö¡×
¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½GK¤ÎÎëÌÚºÌ±ð¤¬¡¢¥»¥ê¥¨A³«ËëÀï¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤òÈäÏª¡£¤Þ¤ë¤ÇÇ¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¶È¿±þ¤Ç·èÄêµ¡¤òËÉ¤¤¤À¥×¥ì¡¼¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö8·î25Æü¤Î¥»¥ê¥¨A³«ËëÀá¤Ç¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÈÂÐÀï¡£³«»Ï13Ê¬¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤â¼é¸î¿À¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½GK¤¬°µ´¬¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÎMF¥±¥Õ¥é¥ó¡¦¥Æ¥å¥é¥à¤¬½ÄÊý¸þ¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤¬¾å¼ê¤¯È´¤±½Ð¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿FW¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Æ¬¤ÇÂª¤¨¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÂç¤¤¯¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÎëÌÚ¤¬Ä¶È¿±þ¤ÇÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤ÎÆñ¤·¤¤½Ä¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÆÍ¤¾å¤²¤¿±¦¼ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃÆ¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£¸«»ö¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¤ÇµçÃÏ¤òÃ¦¤¹¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Ë¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¸ÝÉñ¡£°ìÊý¡¢³Î¿®¤·¤¿ÆÀÅÀ¤òËÉ¤¬¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó¤Ï¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ²ù¤·¤µ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥Ã¥Õ¥©¥ó¤Î¥×¥ì¡¼½¸¤Ë¤¢¤ë¤ä¤Ä¤ä¤ó¡×¡Ö¿¤Ó¤¬¤¹¤²¡¼¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¥ë¡¢ÎÉ¤¤¥»¡¼¥Ö¡×¡ÖÏÈÆâ¤Ã¤Ý¤¤¡£¤è¤¯¤¾»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤â»ß¤á¤ë¤«¡×¤Ê¤É¡¢¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤ÆÇÔ¤ì¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â»ê¶áµ÷Î¥ÃÆ¤ÇÎëÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Î¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¡¢79Ê¬¤Ë¤ÏFW¥±¥Ê¥ó¡¦¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤â¾å¼ê¤¯ÃÆ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆüËÜÂåÉ½GK¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¹âÉ¾²Á¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØParmaToday¡Ù¤Ï¸Ä¿ÍÉ¾²ÁÅÀ¤ò¡Ö6.5¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÎÏ¶¯¤¯¥»¡¼¥Ö¡£¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÌµÎÏ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥æ¥ë¥Ç¥£¥ºÁê¼ê¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ñ¥ë¥Þ¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»Â³¤±¤¿¡×¤ÈÀ£É¾¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØParma Liv¡Ù¤âÆ±ÍÍ¤Ë¸Ä¿ÍºÎÅÀ¡Ö6.5¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈà¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¾ÚÌÀ¡£»ê¶áµ÷Î¥¤Î2²ó¤Î¥¿¥Ã¥×¥¤¥ó¤·¤«µö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£