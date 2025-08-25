¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¤ÎÃã¿§¡Û¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡ª Âç¿Í¤Ï¤³¤¦Àü¤¯♡¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥ÄÃå²ó¤·¥³ー¥Ç¡×
Âç¿Í¥³ー¥Ç¤¬¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¡¢ÀöÎý´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ë¤È¿´¶¯¤¤¤â¤Î¡£ÆÃ¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¾åÉÊ¤µ¤ÈÈ´¤±´¶¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¡ÖÃå¤Þ¤ï¤·¥³ー¥Ç¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³ー¥Ç¤ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤æ¤Ã¤¿¤êÂç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ç
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¡Ö¥¨¥¢¤«¤ë¥¤ー¥¸ー¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡×\5,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·Ú¤ä¤«¤ÊÁÇºà´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡£µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È & ¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤Ç¡¢³Ú¤ËÀü¤±¤½¤¦¡£ÇòT¥·¥ã¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤â¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Á´7¿§Å¸³«¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Çã¤¤Â¤¹¤Ê¤é¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¡£ÈÕ²Æ¤«¤é½©¤Ø¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥³ー¥Ç¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤Ã¤Ý¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç
Æ±¤¸¤¯¡Ö¥¨¥¢¤«¤ë¥¤ー¥¸ー¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò»È¤¤Æ±¿§¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤¬´°À®¡£¥¤¥ó¥Êー¤ËÇò¤äÊÁÊª¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÈ´¤±´¶¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢½Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¥³ー¥Ç¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Ë¤Ï²ÚÔú¤Ê¥µ¥ó¥À¥ë¤òÁª¤Ö¤È¡¢¤è¤ê½÷À¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïand ST½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M