¡ÖÃÏµå¾å¤«¤é³ËÇÑÀä¤ò¡×¡¡ÈïÃÄ¶¨ÂåÉ½°Ñ°÷¡¢°Ë¤Ç¹Ö±é
¡¡¡Ú¥ê¥ß¥Ë¶¦Æ±¡ÛºòÇ¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡ÊÈïÃÄ¶¨¡Ë¤ÎÂåÉ½°Ñ°÷Ì§ËÒÃÒÇ·¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤é¤¬25Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¥ê¥ß¥Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹Ö±é¤·¤¿¡£¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤«¤éº£·î¤Ç80Ç¯¡£Ì§ËÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÍÎà¤Ï²á¤Á¤«¤é³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏµå¾å¤«¤é³ËÊ¼´ï¤òÇÑÀä¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Ì§ËÒ¤µ¤ó¤Ï3ºÐ¤Î»þ¤ËÁÂ³«Àè¤À¤Ã¤¿¹Åç¤ÇÈïÇú¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ª¥¹¥í¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÂåÉ½°Ñ°÷¤é¤ÈÅÐÃÅ¤·¡¢¥á¥À¥ë¤È¾Þ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì§ËÒ¤µ¤ó¤é¤ÏÈïÇúÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÈïÇú¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬86ºÐ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¼¡À¤Âå¤¬¸¶Çú¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î³èÆ°¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ö±é¤Ë¤Ï¡¢2ºÐ¤Î»þ¤ËÄ¹ºê¤ÇÈïÇú¤·¸¶Çú¸å¾ã³²¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤ÎÄ«Ä¹Ëüº¸ÃË¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤â»²²Ã¡£¡ÖÄ¹ºê¤òºÇ¸å¤ÎÈïÇúÃÏ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£