¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡ª¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢°ÕÉ½¤ò¤Ä¤¯¡ÈÁÛÄê³°¤ÎÆ°¤¡É¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¡Ö¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥×¥ì¡¼¡Ö¤µ¤¹¤¬ÂçÃ«¤µ¤ó¡×
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹2¡¼8¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê8·î24Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¿¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁûÁ³¡ªÂçÃ«¡¢°ÕÉ½¤ò¤Ä¤¯¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È¤ò»Å³Ý¤±¤ë½Ö´Ö
8·î24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î25Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹ÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È¤ò»Å³Ý¤±¤¿¾ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7²óÉ½¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡££±»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿1ÈÖ¡¦ÂçÃ«¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡£¤³¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹2ÈÖ¼ê¥¸¥§¥ì¥ß¥¢¡¦¥¨¥¹¥È¥é¥À¤¬¥«¥¦¥ó¥È1-1¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Ç¡¢°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤ò»î¤ß¤ë·Á¤Ë¡£Æâ³ÑÄã¤á¤ÎÆñ¤·¤¤µå¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶õ¿¶¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¡¢¥Á¡¼¥à¤â2Ï¢ÇÔ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤Î°¤¤Î®¤ì¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÂçÃ«¤ÎÁÛ¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÂçÃ«¤ÎÁÛ¤¤¡É¤¬³À´Ö¸«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡ª¡©¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¡Ö¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¤Ê¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ÂçÃ«¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÂçÃ«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹¥ÉÔÄ´¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ËÞÂÇÀ¤ÎÂÇµå¤Ë¤âÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ê¡È¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¡É¤ò¤Ò¤¿¤à¤¤ËÂ³¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¾ìÌÌ¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë