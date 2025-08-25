¡Ö투표¡Ê¥È¥¥¥Ô¥ç¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î»²²Ã¤¬ÂçÀÚ¡ª¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö투표¡Ê¥È¥¥¥Ô¥ç¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö투표¡Ê¥È¥¥¥Ô¥ç¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÈÈ¯²»¤¬·ã»÷.¤Ç¤¹...¡ª
¡Ö투표¡Ê¥È¥¥¥Ô¥ç¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÅêÉ¼¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö투표¡Ê¥È¥¥¥Ô¥ç¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖÅêÉ¼¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁªµó¡×¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö선거¡Ê¥½¥ó¥´¡Ë¡×¡£
¿ä¤·¥á¥ó¤Ë¡ÖÅêÉ¼¡×¤¹¤ë·Á¼°¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤âÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô