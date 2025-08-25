¡Úµð¿Í¡ÛÂçÅÄÂÙ¼¨»á¤¬£Ï£ÂÂÇÀþÍ£°ì¤ÎÅ¬»þÂÇ¡ÖÂÇ·â¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¼¡Àï¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸ÀÀ¤¦
¢¡¸òÎ®»î¹ç¡¡µð¿Í£Ï£Â£²¡½£·¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¡Ê£²£µÆü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤Èµð¿Í½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÐÀï¡£ÀÅ²¬ÁðÆåµå¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Á°²ó£²£³Ç¯¤ËÂ³¤½÷»Ò¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡£Ï£Â¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤³¤ÈËê¸¶´²¸Ê»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¡¢Ì£Êý¤Î¤Þ¤º¤¤¼éÈ÷¤â¤¢¤ê¡¢ÀèÆ¬¤«¤é¤Î£´Ï¢ÂÇ¤Ç£±»à¤âÃ¥¤¨¤º¤Ë£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡££Ï£ÂÂÇÀþ¤Ï£³²ó¤Þ¤Ç¤Ë£·ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£³²ó¤Ëºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿ÂçÅÄÂÙ¼¨»á¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÃæÈªÀ¶»á¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÂçÅÄ»á¤òÁª½Ð¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿Æ±»á¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¼¡Àï¤Þ¤Ç¤Ë¡ËÎý½¬¤·¤ÆÀèÇÚÊý¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ÂÇ·â¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£