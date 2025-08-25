´°ÇäÁ°¤ËµÞ¤²ーーー¥Ã¡ª¡ª¡Ê´À¡Ë¡Ú3COINS¡Û¤³¤Î²Æ¡¢Âç³èÌö¤ÎÍ½´¶♡¡Ö¥«ーÍÑÉÊ¡×
½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¤²Æ¤â¡¢¼Ö°ÜÆ°¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤Á¤ó¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤ÌäÂê¤¬¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤ä¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÅö¤¿¤ëÆüº¹¤·¤Î¶¯¤µ¡£¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆüº¹¤·ÂÐºö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇäÃæ¡£º£²ó¤Ï¡¢ÊØÍø¤Ê¡Ö¥«ーÍÑÉÊ¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆüº¹¤·¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È
¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸åÉôºÂÀÊ¤Ø¤ÎÆüº¹¤·¡£ÆÃ¤Ë¤ª»Ò¤µ¤óÏ¢¤ì¤À¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î´é¤Ë¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ·ù¤¬¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¡Ö¸åÉôºÂÀÊ¥µ¥ó¥·¥§ー¥É2Ëç¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢µÛÈ×¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÆü¤è¤±¤¬´°À®¡£ÀÞ¤ê¾ö¤ß²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¼ýÇ¼¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
½ë¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡ÖCAR¥íー¥ë¥¹¥¯¥êー¥ó¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¡×
Ìî³°¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤ò»ß¤á¤ë¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüº¹¤·¤¬»×¤¤¤¤êÅö¤¿¤ë¾ì¹ç¤â¡£º£¤Î»þ´ü¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç¤â¼ÖÆâ¤¬¤¹¤°¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¤ò»È¤Ã¤¿Æüº¹¤·ÂÐºö¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£µÛÈ×¥¿¥¤¥×¤«¤Ä¥íー¥ë¥¹¥¯¥êー¥ó¼°¤Ç¥¹¥àー¥º¤ÊÉÕ¤±³°¤·¤¬²ÄÇ½¡£Æü¤è¤±°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼ÖÆâ¤ÇµÙ·Æ¤¹¤ë¤È¤¤ÎÌÜ±£¤·¤È¤·¤Æ¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Î½ë¤µÂÐºö¤ËÊØÍø¤Ê¡Ú3COINS¡Û¤Î¡Ö¥«ーÍÑÉÊ¡×¡£¼Ö¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢ÀßÃÖ¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·ÂÐºö¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë