¡Úµð¿Í¡Û¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ö½é²ó¤¬Á´¤Æ¡×£±»à¤âÃ¥¤¨¤º£´¼ºÅÀ¤Î¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡É¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê
¢¡¸òÎ®»î¹ç¡¡µð¿Í£Ï£Â£²¡½£·¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¡Ê£²£µÆü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤Èµð¿Í½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÐÀï¡£ÀÅ²¬ÁðÆåµå¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Á°²ó£²£³Ç¯¤ËÂ³¤½÷»Ò¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡£Ï£Â¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤³¤ÈËê¸¶´²¸Ê»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¡¢Ì£Êý¤Î¤Þ¤º¤¤¼éÈ÷¤â¤¢¤ê¡¢ÀèÆ¬¤«¤é¤Î£´Ï¢ÂÇ¤Ç£±»à¤âÃ¥¤¨¤º¤Ë£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡££Ï£ÂÂÇÀþ¤Ï£³²ó¤Þ¤Ç¤Ë£·ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£³²ó¤ËÂçÅÄÂÙ¼¨¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶²ó½ªÎ»¸å¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¸¶»á¤Ï¡¢¡Ö½é²ó¤¬Á´¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÀèÈ¯¤ÎËê¸¶»á¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼¡¡¢¤â¤·¡Ê½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤È¤Î»î¹ç¤¬¡Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤éÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤é¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¾ìÆâ¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£