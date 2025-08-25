¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÎµÄ°÷¡¢½é¤Î¡ÖÄ«À¸¡×¤Ç¡È´°ÇÔ¡É¤òÊó¹ð¡Ö2»þ´Ö¤Ç1ÅÙ¤·¤«È¯¸À¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡×¤Î¿¼ºî¥Ø¥¹¥¹½°±¡µÄ°÷¡Ê40¡Ë¤¬24Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿BSÄ«Æü¡ÖÄ«¤Þ¤ÇÀ¸¥Æ¥ì¥Ó!¡×¤Ç¡È´°ÇÔ¡É¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¿¼ºî»á¤Ï¡Ö´Ö¤âÌµ¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£°Ý¿·¤Î°¤Éô¤±¤¤¤·½°µÄ±¡µÄ°÷¤È¶¦¤Ë½é½Ð±éÁÈ¤È¤·¤Æ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢À¸ÊüÁ÷Á°¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢½ªÎ»¸å¤Ï¡ÖÄ«¤Þ¤ÇÀ¸¥Æ¥ì¥Ó¡£´°ÇÔ¤Ç¤·¤¿¡£´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¼ê¤òµó¤²¤Æ¤â¿©¤¤¹þ¤á¤º¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ÇÆþ¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤â¿©¤¤¹þ¤ß¤¤ì¤º¡¢2»þ´Ö¤Ç1ÅÙ¤·¤«È¯¸À¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡ÖÆÃ¤ËÃÏ°Ì¶¨Äê¡¢ÆüÊÆ´Ø·¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÆ¹ñµÄ²ñ»þÂå¤ÎÏÃ¤â¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¿©¤¤¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£