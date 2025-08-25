¡ÚÂç³ØÌîµå¡Û´ØÀ¾³ØÀ¸¡¦¶áÂç¤Î£´Áª¼ê¤¬¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¤Ø¡¡Á´°÷»ØÌ¾¤Ê¤éÆ±¹»ºÇÂ¿
¡¡¶áÂç¤«¤é£´Áª¼ê¤¬¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Âç³Ø»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¾¡ÅÄÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê´ØÂçËÌÍÛ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢º¸ÏÓ¤ÎÌî¸ýÎý¡ÊÀ±ÎÇ¡Ë¡¢ºå¾åæÆÌé³°Ìî¼ê¡Ê¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡Ë¡¢Ìî´ÖæÆ°ìÏº³°Ìî¼ê¡ÊÂçºå¶Í°þ¡Ë¤¬£Î£Ð£ÂÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Á´°÷¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢£±£¹£¶£¸Ç¯¤ÎÍÆ£¡ÊÅìµþ£±°Ì¡Ë¡¢¾®Åç¡Êºå¿À£´°Ì¡áÆþÃÄµñÈÝ¤ÇÆüËÜÀ¸Ì¿Æþ¤ê¡Ë¡¢Æ£¸¶¡ÊÆî³¤£´°Ì¡Ë¡¢£¹£¸Ç¯¤ÎÆó²¬¡Êµð¿ÍµÕ»ØÌ¾¡Ë¡¢±§¹â¡Ê¶áÅ´µÕ»ØÌ¾¡Ë¡¢Æ£°æ¡Ê¶áÅ´£²°Ì¡Ë¡¢£°£³Ç¯¤Î»å°æ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¼«Í³³ÍÆÀÏÈ¡Ë¡¢ÅÄÃæ¡Ê¥í¥Ã¥Æ£´½äÌÜ¡Ë¡¢ÌîÂ¼¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£µ½äÌÜ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÆ±¹»¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¡¢¼ç¾¤Î¾¡ÅÄ¤Ï¡Ö£´Ç¯À¸¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ò¸åÇÚ¤Ë¼¨¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤¶áµ¦Âç³Ø¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£