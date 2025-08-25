ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³Âç·ù¤¤¡×ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¤Ï¡¡Æ²°ÂÎ§¤«¤é¥æ¥ËÂ£¤é¤ì¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡¥ª¡¼¥ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ª´ê¤¤¡ª¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¤¢¤¡¾ð¤±¤Ê¤¤¡ª¤â¤¦¤·¤ç¡ÊÌÔ½ë¡Ë¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Á¡×¡Ê¸å6¡¦00)¤Ë½Ð±é¡£ÉáÃÊ¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤í¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡£´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¡¦EXIT¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤È¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆ²°ÂÎ§¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î4¿Í¤Ç¤Î²ñ¿©¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀÊ¤ÇÆ²°Â¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤Î2¼ïÎà¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤ó»þÌÚÂ¼¤¬¼«Ê¬¤ÎT¥·¥ã¥ÄÃ¦¤¤¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃå¤Æ¡È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¸ò´¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃå¤Æ¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¢¤²¤¿¡×¤ÈÌÚÂ¼¤Î¿è¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶¦±é¼Ô¤é¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³Âç·ù¤¤¤ä¤Í¤ó¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£