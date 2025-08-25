¤µ¤ó¤Þ¡ÖÇ¯¤Ë²¿²ó¤«É¬¤º¡Ä¤³¤ì¤ªÇ¯´ó¤ê¤ÎÉÂµ¤¤Ê¤ó¤«¤Ê¡©¡× ¤ª¤¿¤Þ¤ò¤¦¤Þ¤¯Àö¤¨¤ºÃ²¤
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê£·£°¡Ë¤¬£²£µÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡¥ª¡¼¥ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ª´ê¤¤¡ª¡¡¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¤¢¤¡¾ð¤±¤Ê¤¤¡ª¡¡¤â¤¦¤·¤ç¡ÊÌÔ½ë¡Ë¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£à¾ð¤±¤Ê¤¤á¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¾ð¤±¤Ê¤¤¤â¤ó¤À¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤ÐÁ´¤Æ£Ï£Ë¡£ËèÆü¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¿ÍÀ¸¤ä¡£ËèÆü¡Ø¾ð¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¡Ø²¶¤¹¤´¤¤¡Ù¤Î·«¤êÊÖ¤·¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¤Îà¤ª¤¿¤Þá¤Ç¾ð¤±¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ª¤¿¤Þ¤òÀö¤ª¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤ª¤¿¤Þ¤ò¾å¤Ë¤·¤Æ¿å¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤â¤¦¤Æ¡¢Éþ¥Ó¥Ã¥·¥ã¥Ó¥·¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤É¤Ã¤Á¤¬É½¤«Î¢¤«ÃÎ¤é¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤¹¤¯¤¦Êý¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¿å¤¬¥Ð¡¼¤Ã¤ÈÈô¤Ö¡£²¿²ó¤³¤Î¥ß¥¹¤·¤Æ¤ó¤Í¤ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¿å²Ã¸º¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¶¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤¿¤Î¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡£¥Ó¥·¥ã¡¼¤È¡Ê¿å¤ò¡Ë¤«¤Ö¤ë¤Î¤òÇ¯¤Ë²¿²ó¤«É¬¤º¡£²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó²¶¤Ï¡ª¡×¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤¢¤¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¤¿¤Þ¤«¤é¤«¤«¤ë¿å¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á°¤¤¤ó¤Ç¤¹¡££Ô¥·¥ã¥Ä¤È¤«¤ª¤Ê¤«¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¡¢¥Á¥é¥Á¥éÎä¤¿¤¤¤«¤é¡¢¡Ø¤¨¤¨¤ï¡¢¤â¤¦¤³¤Î¤Þ¤ÞÃå¤Æ´¥¤«¤½¤¦¡£Ãå¤Æ¤¿¤é´¥¤¯¤ä¤í¡Ù¤Ã¤Æ£Ô¥·¥ã¥Ä¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤À¤ó¤À¤óÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö£Ô¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢¤¢¤¡¾ð¤±¤Ê¤¤¡£Ãå¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤ò¤Þ¤¿Àö¤¤¤Ë½Ð¤¹¤Ã¤Á¤å¡¼¾ð¤±¤Ê¤¤¤Î·«¤êÊÖ¤·¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤¯¤ÈÅòÄ¥¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¤³¤ì¤ªÇ¯´ó¤ê¤ÎÉÂµ¤¤Ê¤ó¤«¤Ê¡©¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£