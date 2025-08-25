Google Pixel Buds 2a¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¸ò´¹²ÄÇ½¤Ë
Àè½µ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Google¤Î¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñMade by Google¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿Pixel Buds 2a¡£Pixel¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÎ÷²Á¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Î÷²Á¥â¥Ç¥ëPixel a¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤á¤ÆANC¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Î÷²Á¥â¥Ç¥ë¤ÈÉî¤ì¤Ê¤¤¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÃåÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¡£
¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ß¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ÎÄì¤ËÃíÌÜ
Google¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Pixel Buds 2a¤Î½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¡£¤·¤«¤â¡¢ÀìÌçÅ¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª²È¤Ç¼«Ê¬¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ÎÄì¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¥Í¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥È¥ë¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç³°¤»¤Þ¤¹¡£¥È¥ë¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¤É¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¤â¤¢¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¥Í¥¸²ó¤·¡Ä¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥Ï¥ó¥ÀÉÕ¤±¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ë½¤Íý¡¦ÉôÉÊ¸ò´¹¤¬¤·¤ä¤¹¤¤ºî¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òGoogle¤«¤éÃíÊ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ê²Á³Ê¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÉÔÌÀ¡Ë¤ª²È¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¡£
¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÏÄ¹¤¯»È¤¦»þÂå¤Ø
ºòº£¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ANCÀÇ½¤äÁàºîÀ¤â¤¢¤¬¤ê¡¢AIµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤ÈÈó¾ï¤Ë¹âÀÇ½¡£²Á³Ê¤âÉý¹¤¯¤¢¤ê¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁªÂò»è¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½¤Íý¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢Google¤¬Pixel Buds 2a¤Ç¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹²ÄÇ½¤È¤¤¤¦»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉôÉÊ¤ÇÈæ³ÓÅªÎô²½¤¬Áá¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£¤³¤ì¤µ¤¨¸ò´¹¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤¤¤¦¥â¥Î¼«ÂÎ¤ò¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½¼ÅÅ´ï¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹²ÄÇ½¤Ï¡¢½¤Íý¤¹¤ë¸¢Íø¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¾®¤µ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£