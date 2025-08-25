¡Ú»³¸ýÅ·µ¤ Í¼´©8/25¡Û8·îºÇ¸å¤Î½µ¤âÌÔ½ë¤ÎÆü¡¹¡Ä¤¢¤¹26Æü(²Ð)¤â¸©Æâ¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¡×¡¡¤½¤í¤½¤íÌÔ½ëÆüÆü¿ô¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤â
¡ü¤¢¤¹26Æü(²Ð)¤â²Æ¶õ¤ÈÌÔ½ë ¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¡×È¯É½Ãæ
¡üº£Ç¯¤ÎÌÔ½ëÆüÆü¿ô¤¬40Æü¤òÄ¶¤¨¤ë½ê¤â ²áµîºÇÂ¿µÏ¿¹¹¿·¤âÇ÷¤ë
¡üº£½µ¤Ï¿åÍË¤Ë°ì»þ¤°¤º¤Ä¤¯¤¬ ¤½¤Î¸å¤Ï8·îºÇ½ªÆü¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤Ó²Æ¶õ¤ÈÌÔ½ë
8·î¥é¥¹¥È¤Î½µ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ö¿¿²Æ¤É¿¿¤óÃæ¡×¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦25Æü(·î)¤ÏºÇ¹âµ¤²¹35ÅÙ°Ê¾å¤Î¡ÖÌÔ½ëÆü¡×Â³½Ð¤Î°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü¡¹¤ÎÌÔ½ëÆü¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎÌÔ½ëÆüÆü¿ô¤Ï¡¢¹À¥¡¢»³¸ý¡¢¶ê²Ñ¤Ç1¤«·î°Ê¾å¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢ÌÔ½ëÆü¤ò¤¢¤È1½µ´ÖÄøÅÙÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤È¡¢²áµîºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£½µ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¿¿²Æ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¯Æü¡¹¡Ä¤Þ¤º¡¢¤¢¤¹26Æü(²Ð)¤â¡¢µ¤°µÇÛÃÖ¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤º¡¢²Æ¤Î¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¡£
27Æü(¿å)¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤Î¥Ñ¥ïー¤¬¾¯¤·¼å¤Þ¤ê¡¢ËÌ¤«¤éÁ°Àþ¤¬¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¾¯¡¹¤°¤º¤Ä¤¯Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤Ó²Æ¤Î¹âµ¤°µ¤ÏÀªÎÏ¤òÀ¹¤êÊÖ¤·¡¢8·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²Æ¶õ¤ÈÌÔ½ë¤ÎÆü¡¹¤¬¤Þ¤¿Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤ÆþÇ°¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢¥·¥Ã¥«¥ê¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹26Æü(²Ð)¤â¡¢8·î¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤Å¤¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¿¿²Æ¤Î¶¯¤¤Æü¤¶¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ëÅ·µ¤¤Ë¡£µ¤²¹¤ÏÄ«¤«¤é25～26ÅÙ¤¯¤é¤¤¡¢ÆüÃæ¤Ï35～36ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤âÂ¿¤¯¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾ø¤·½ë¤µ¸·¤·¤¤¸á¸åÃæ¿´¤Ë¡¢ÆþÆ»±À¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤ë¡¢Í¼Î©¤Ø¤ÎÃí°Õ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹26Æü(²Ð)¡¢¸©Æâ¤Ë¤Ï4ÆüÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤»¤º·ò¹¯Âè°ì¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿åÍËÆü¤ÏÆüËÜ³¤¤«¤é¤ÎÁ°ÀþÆî²¼¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Û¤É°ì»þÅ·µ¤¤¬¤°¤º¤Ä¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÚÍËÆü～º£½µËö¤Î8·îºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç¤ÏºÆ¤Ó²Æ¶õ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¶¯Îõ¤ÊÆü¤¶¤·¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·Â³¤±¤ëÌÔ½ë¤âÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£9·î¤ËÆþ¤ëÍè½µ¤Ï¡¢¤°¤º¤Ä¤¯Å·µ¤¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊKRY»³¸ýÊüÁ÷ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î »³ËÜ¾º¼£¡Ë