Èþ¤·¤¯»¶¤Ã¤¿¤Ï¤º¡Ä¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¥«¥ß¥µ¥Þ¡ª¡©¡¿¥ª¥Õ¥£¥¹¶Ð¤á¤Î¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È 1¡Ê1¡Ë

1793Ç¯³×Ì¿¤ÎÍò¤¬¿á¤­¹Ó¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÌ¿¤ò¼º¤Ã¤¿²¦ÈÞ¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤¬¡¢¥«¥ß¥µ¥Þ¤ÎÅ¬Åö¤ÊºÓÇÛ¤Ç¡¢ÎáÏÂÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ë14ºÐ¤Î¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤ÇÅ¾À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡©¡¡

¥Õ¥é¥ó¥¹²¦ÈÞ»þÂå¡¢Æ¯¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢´ª°ã¤¤¤âÈ¯Æ°¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»ö·ï¤¬ËÖÈ¯¡ª¡¡¶µ°é·¸¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿»³ÅÄ²Ö»Ò¤Ï¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä¡£

¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ»Å¹þ¤ß¤Î½èÀ¤½Ñ¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¤¤¤Î¤³¤¶Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹¶Ð¤á¤Î¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È 1¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ãø¡á¤¤¤Î¤³¤¶¡¿¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹¶Ð¤á¤Î¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È(1)¡Ù