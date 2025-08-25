ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢50Âå¤«¤é¸«Ä¾¤·¤¿¤¤3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤ËÈ÷¤¨¤¿3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©¸½ºß¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï65ºÐ¤Þ¤Ç²¿¤é¤«¤Î¸ÛÍÑµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ5Ç¯¤Î¡Ö¹âÇ¯Îð¼Ô¸ÛÍÑ¾õ¶·ÅùÊó¹ð¡×¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È³Æ´ë¶È¤¬¤È¤ëÂÐ±þ¤Ï¡¢·ÑÂ³¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¡Ê69.2¡ó¡Ë¡¢ÄêÇ¯¤Î°ú¤¾å¤²¡Ê26.9¡ó¡Ë¡¢ÄêÇ¯¤ÎÇÑ»ß¡Ê3.9¡ó¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄêÇ¯À©¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄêÇ¯¤ÏÉ¬¤ºË¬¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄêÇ¯¸å¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò50Âå¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤Ï¸«¤¿¡ªÏ·¸åÇËÃ¾¡¦Ï·¸åÉÏË³¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§
ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤Î»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ï¾¯¡¹¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌµÂÌ¤Ê»Ù½Ð¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÄêÇ¯»þ¤Ë¤ÏÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¤¤¿²È·×¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÄê´üÅª¤Ê»Ù½Ð¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ëè·î¤Î»Ù½Ð¤ÎÃæ¤Çºï¤ì¤ë¹àÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¸ÇÄêÈñ¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯ÈñÍÑ¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖÊÝ¸±¡×¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¢§À¸Ì¿ÊÝ¸±
50Âå¤Ç¤ª»ÒÍÍ¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¸±¶â³Û¤ò¸«Ä¾¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤Îº£¸å¤Î³ØÈñ¤È¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³èÈñ¡¢¤Þ¤¿»Ä¤µ¤ì¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÏÂÅÅö¤Ê¶â³Û¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¤ÏÆÃ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÊÝ¸±¶â³Û¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê³Û¤Ê¤Î¤«°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§°åÎÅÊÝ¸±
²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë°åÎÅÊÝ¸±¤Ï¡¢¸½ºß¤Î°åÎÅ´Ä¶¤Ë±è¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀÎ¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸±¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆþ±¡µëÉÕ¶â¤ÎÂÔµ¡´ü´Ö¡Ê¤½¤ÎÆü¿ô¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤È»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤´ü´Ö¡Ë¤äÆþ±¡µëÉÕÆü¿ô¤¬Ä¹¤¤¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢Æüµ¢¤êÆþ±¡¤äÊ¿¶Ñºß±¡Æü¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÏÄÌ¾ï¤Ê¤é¤Ð¸øÅª¤Ê·ò¹¯ÊÝ¸±¡Ê¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤¿·î¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¾å¸Â¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¸Â³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¶â³Û¤ÏÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ê¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡Ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸øÅª¤Ê·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤³Û¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤Î¤¬ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î°åÎÅÊÝ¸±¤À¤È¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æºï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ïºï¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§½»Âð¥í¡¼¥ó
¶âÍø¤Î¹â¤¤½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¶âÍø¤ÎÄã¤¤¥í¡¼¥ó¤Ë¼Ú¤ê´¹¤¨¤ë¤Î¤âÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥í¡¼¥ó»Ä¹â1000Ëü±ß¡¢»Ä¤ê¤Î´ü´Ö15Ç¯¡¢¶âÍø3¡ó¡Ê¸ÇÄê¶âÍø¡Ë¤Ê¤é¤Ð¡¢»Ä¤ê¤ÎÊÖºÑÁí³Û¤Ï¸µÍø¹ç·×¤ÇÌó1243Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²¾¤Ë1.5¡ó¡Ê¸ÇÄê¶âÍø¡Ë¤Ë¼Ú¤ê´¹¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÖºÑÁí³Û¤ÏÌó1117Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó126Ëü±ß¸º³Û¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Ú¤ê´¹¤¨¤Ë¤«¤«¤ë½ôÈñÍÑ¤Ï¶ä¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó20Ëü¡Á40Ëü±ß¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â100Ëü±ß¶á¤¯¤ÎÍøÂ©·Ú¸º¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶ä¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏWEB¤Ç¼Ú¤ê´¹¤¨¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»î»»¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤Ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£60ºÐÄêÇ¯¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯¶â¤Î¼õµë³«»Ï¤ÏÄÌ¾ï65ºÐ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð5Ç¯´Ö¤ÏÌµ¼ýÆþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Ç¤Î·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¸ª½ñ¤ÎÊÑ¹¹¡¢µëÍ¿¤Î¸º³Û¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÄêÇ¯¸å¤Ë¸Û¤ï¤ì¤Ê¤¤À¸¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢50Âå¤«¤é¤Ï²ñ¼Ò°Ê³°¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Î³ÎÊÝ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Î·ÁÀ®¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ñ¼Ò¤¬Éû¶È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿¤«»Ï¤á¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¼Ò³°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿¼¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¾Íè¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÄêÇ¯¸å¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¡¢¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ã¤¿¤óÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë»ñ»º¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ë¤ÏÄêÇ¯¸å¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤Î¤¢¤ë¸½Ìò»þÂå¤«¤é»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬iDeCo¡Ê¥¤¥Ç¥³¡Ë¤ÈNISA¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤âÀÇÀ©ÌÌ¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤Î¤¢¤ë¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖiDeCo¡Ê¥¤¥Ç¥³¡Ë¡×¤ÏÀÇÀ©ÌÌ¤Ç¤ÎÍ¥¶ø¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¸¶Â§60ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖNISA¡×¤ÏÀÇÀ©Í¥¶ø¤Ç¤ä¤äÎô¤ë¤â¤Î¤Î¤¤¤Ä¤Ç¤â°ú¤½Ð¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª2024Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·NISAÀ©ÅÙ¤Î¤¦¤Á¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤ÏÅê»ñ¾å¸Â³Û¤¬Ç¯´Ö120Ëü±ß*¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤¬¡ÖÄ¹´ü¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤äÊ¬»¶Åê»ñ¤ËÅ¬¤·¤¿°ìÄê¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï·¸å¤ËÈ÷¤¨¤¿»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
*µìNISAÀ©ÅÙ¤Î¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¡×¤ÏÇ¯´ÖÅê»ñ¾å¸Â¤Ï40Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¤ª¶â¤Ë´Ø¤·¡Ö»Ù½Ð¡×¡Ö¼ýÆþ¡×¡Ö»ñ»º¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤ª¶â°Ê³°¤Ë¤â²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤ËÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Ï²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬µÞ¤ËÁý¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤«¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼Ò°Ê³°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢²ÈÄí°Ê³°¤Ç¼«Ê¬¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëµï¾ì½ê¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¾¯¤·¤º¤Ä½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡§Àî¼ê ¹¯µÁ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
CFP¡¦1µéFPµ»Ç½»Î¡£À½Ìô²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢¤ª¶â¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤MR¡Ê°åÌô¾ðÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¨²ñ²ñ°÷¸þ¤±¤Î¸¦½¤²ñ¤ä°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ø¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä³èÆ°¤Ë¤â¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤«¤«¤ï¤ë¡£
(Ê¸:Àî¼ê ¹¯µÁ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)