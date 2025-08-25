¶â±¿¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡©¶â±¿¤ò¾å¤²¤ë¡Ö¿ÍÌ®ºî¤ê¡×¤Î¥³¥Ä
±¿¤ä¶â±¿¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤«¤é¤âÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¶â±¿¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© º£²ó¤Ï¡¢¶â±¿¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢¿ÍÌ®ºî¤ê¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ú2025Ç¯³«±¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Û¶â±¿UP¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡ÖÆÒ¤ÎÆü¡×¡õ¡ÖÌ¦¤ÎÆü¡×¤Ï¤¤¤Ä¡©
¥°¥Á¤ä°¸ý¤Ï¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Îµ¤Ê¬¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÌµ°ÕÌ£¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥Á¤ä°¸ý¤ËÆ±°Õ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æð÷¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«¤é±¿¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡©¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤ä¾å»ÊÅù¤âÎÉ¤¤Ýæ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢±¿µ¤¤ä¶â±¿¤ò¾å¤²¤ë¿ÍÌ®¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¾åµ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¯¤éÃÏ°Ì¤Î¹â¤¤¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥°¥Á¤ä°¸ý¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¡¢ÎÉ¤¤Ýæ¤òÆÀ¤ë°Ê¾å¤Ë±¿µ¤¤ò²¼¤²¤ëÎÏ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ë°Ê¾å¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¦¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢°Ù¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢»Å»ö¾å¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¥Ò¥ó¥È¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
±¿µ¤¤Ïµ¤¤ò±¿¤Ö¤È½ñ¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢±¿¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤È°ú¤´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¡¢¿ÍÌ®¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤¬Â°¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿¤ä¶â±¿¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¿ÍÌ®¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼ñÌ£¤ÎÃç´Ö¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤âÂ¿¤¯¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃç´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶â±¿¤ò¾å¤²¤ë¿ÍÌ®¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¶â±¿¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
¢¡¡Ú2025Ç¯³«±¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Û¶â±¿UP¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡ÖÆÒ¤ÎÆü¡×¡õ¡ÖÌ¦¤ÎÆü¡×¤Ï¤¤¤Ä¡©
¥°¥Á¤ä°¸ý¤ò¸À¤¦¿Í¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤º¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥°¥Á¤ä°¸ý¤Ð¤«¤ê¤ò¸À¤¦¿Í¤ä¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃç´Ö¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±¿µ¤¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶â±¿¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡©¼«Ê¬¤è¤ê¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃÏ°Ì¤Î¹â¤¤¿Í¡¢¼ýÆþ¤Î¹â¤¤¿Í¤Ï¡¢ÎÉ¤¤Ýæ¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡©¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤ä¾å»ÊÅù¤âÎÉ¤¤Ýæ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢±¿µ¤¤ä¶â±¿¤ò¾å¤²¤ë¿ÍÌ®¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¾åµ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¯¤éÃÏ°Ì¤Î¹â¤¤¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥°¥Á¤ä°¸ý¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¡¢ÎÉ¤¤Ýæ¤òÆÀ¤ë°Ê¾å¤Ë±¿µ¤¤ò²¼¤²¤ëÎÏ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ë°Ê¾å¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¦¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢°Ù¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢»Å»ö¾å¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¥Ò¥ó¥È¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¿ÍÌ®¤òºî¤ë¥³¥ÄÊª»ö¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
±¿µ¤¤Ïµ¤¤ò±¿¤Ö¤È½ñ¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢±¿¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤È°ú¤´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¡¢¿ÍÌ®¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤¬Â°¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿¤ä¶â±¿¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¿ÍÌ®¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼ñÌ£¤ÎÃç´Ö¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤âÂ¿¤¯¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃç´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶â±¿¤ò¾å¤²¤ë¿ÍÌ®¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¶â±¿¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)