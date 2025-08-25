1-7·î¤Î³°»ñ·Ï´ë¶È¿·µ¬ÀßÎ©¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ14.1¡óÁý¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤¬22Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯1-7·î¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿³°»ñ·Ï´ë¶È¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ14¡¥1¡óÁý¤Î3Ëü6133¼Ò¤ËÃ£¤·¡¢¼Â¹Ô¥Ù¡¼¥¹³°»ñÆ³Æþ³Û¤ÏÆ±13¡¥4¡ó¸º¤Î4673²¯4000Ëü¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»º¶ÈÊÌ¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Ï1210²¯4000Ëü¸µ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ï3362²¯5000Ëü¸µ¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È¤Ï1373²¯6000Ëü¸µ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁEC¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤ÏÆ±146¡¥8¡óÁý¡¢¹Ò¶õ±§Ãèµ¡´ïÀ½Â¤¶È¤ÏÆ±42¡¥2¡óÁý¡¢²½³ØÌôÉÊÀ½Â¤¶È¤ÏÆ±37¡¥4¡óÁý¡¢°åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤¶È¤ÏÆ±25¡¥5¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£
Åê»ñ¸µÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ASEANÃÏ°è¤ÎÂÐÃæÅê»ñ³Û¤¬Æ±1¡¥1¡óÁý²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÏÆ±63¡¥9¡óÁý¡¢ÆüËÜ¤ÏÆ±53¡¥7¡óÁý¡¢±Ñ¹ñ¤ÏÆ±19¡¥5¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë