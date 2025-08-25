¤½¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¡¢´í¸±¤Ç¤¹¡£Ê¿¶ÑµëÍ¿¤¬30Ç¯´Ö²£¤Ð¤¤¤ÎÆüËÜ¤Ç¡ÖÇ¯¼ý¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡
¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤±¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«Êó¤ï¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤Î¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤µ¡×¤³¤½¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¸µ¶§¤À¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¹ñ¤Ëº¬ÉÕ¤¯²áÅö¶¥Áè¤Î¥ï¥Ê¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ëºñ¼è¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î²ñ¼Ò°÷¤¬Åê»ñ¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤é»ñ»º¤¬2²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¡ÊÅÍÈæ¼ç±Ü»ÒÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Î¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡ÖÉÙÍµÁØ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ª¶â¤ÎÊýÄø¼°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆµëÍ¿¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¼«¤é¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶È³¦ÊÌ¤Î³Êº¹¤Ï¡© Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°
¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶ÐÏ«¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤Ï30Ç¯Á°¤«¤é²£¤Ð¤¤¤É¤³¤í¤«²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¾å¾º·¹¸þ¤¬¸«¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆüËÜ¤ÇÇúÇã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢È¿ÂÐ¤ËÆüËÜ¿Í¤¬³¤³°Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤ÈÊª²Á¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÏÂ¾¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â¤¬¾å¾º¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤Î¼Á¡¦ÎÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ýÆþ¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤ÏÆüËÜ¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÅ¹°÷¤µ¤ó¤ÏÌµ°¦ÁÛ¤Ç¤¹¤·¡¢Å¹°÷Æ±»Î¤Ç»¨ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥¶¥é¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è»¨²ß¤ä°áÎÁÉÊ¤â¡¢Æ±¤¸ÉÊ¼Á¤Î¤â¤Î¤ÏÂ¾¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤Ï2ÇÜ°Ê¾å¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥À¥¤¥½¡¼¤ÏÀ¤³¦Å¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢100±ß¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤°¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Â¾¹ñ¤Ç¤Ï200±ß¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤Î¼Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂÐ²Á¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Çä¾å¡Ê¼ýÆþ¡Ë¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í·ïÈñ¤¬Äã¤¤¤Î¤Ï´ë¶È¤¬½¾¶È°÷¤ËÅ¬ÀÚ¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï«Æ¯Ê¬ÇÛÎ¨¡Ê´ë¶È¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ¿Í·ïÈñ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡Ë¤òÂ¾¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËÀè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄã¤¤¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î1.5¡Á2ÇÜ°Ê¾å¹â¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ²Á¤¬Äã¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Êª²Á¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÄÂ¶â¾å¾º¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¥À¥¤¥½¡¼¤¬¾¦ÉÊÃ±²Á¤ò200±ß¤ËÃÍ¾å¤²¤·¤¿¤é¡¢¥»¥ê¥¢¤ä¥¥ã¥ó¥É¥¥¤Ë¸ÜµÒ¤¬Î®¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³°¿©»º¶È¤Ç¡¢¥é¡¼¥á¥ó°ìÇÕ¤ò800±ß¤«¤é1500±ß¤ËÃÍ¾å¤²¤·¤¿¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÂ¾¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¹¤Ç¤Ë²á¾êÉÊ¼Á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍ×µá¿å½à¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢ÃÍ¾å¤²¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÏÄÂ¶â¤¬°Â¤¯¤È¤âÏ«¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬¡Ö¤½¤³¤Ë¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èºß¸Ë¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¤»öÎã¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤³°¤ÎÄãÃ±²Á¤Î¾®ÇäÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ª¶â¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÄÂ¶â¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤²á¾ê¤ÊÏ«Æ¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÄÂ¶â¤Ï¾å¾º¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢°Â¤¤ÄÂ¶â¤Ç¤â¹â¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×À¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Þ¤Ë¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤â·Ð±Ä¼ÔÌÜÀþ¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¤¤Ç½ÎÏ¤Î½¾¶È°÷¤ò°Â¤¯»È¤¤ÅÝ¤·¤¿¤¤¤À¤±¤ÎÊýÊØ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ°Ê³°¤Î¹ñ¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö·Ð±Ä¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤Î»Å»ö¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢·Ð±Ä¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄÂ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²áÅÙ¤Ë¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤ÆüËÜ¤Ç¡¢ÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ëÊýË¡¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´õ¾¯À¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´õ¾¯¶âÂ°¤Ç¤¢¤ë¶â¤Ï1kg¤Ç¿ôÉ´Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ëÅ´¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤Ï1kg100±ß¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÄÁ¤·¤¯µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ë¹â¤¤ÃÍÃÊ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µ®¶âÂ°¤Ç¤âÏ«Æ¯¤ÎÂÐ²Á¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
´õ¾¯À¤ò´ÊÃ±¤Ë¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¼÷»Ê¿¦¿Í¤äÈþÍÆ»Õ¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü½»¤·¡¢Ç¯¼ý¤ò2¡Á3ÇÜ¤Ë¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
³¤³°¤ÇÏÂ¿©¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿Íµ¤¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃæ¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ë¼÷»Ê¿¦¿Í¤äÈþÍÆ»Õ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Û¤É¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤¤¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢Æ±¤¸ÉÊ¼Á¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â¹â¤¤ÄÂ¶â¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÆüËÜ¿Í¤òÁê¼ê¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤ÆÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ»Ç½¤Î³Ý¤±»»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Îµ»Ç½¤È¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÈÌ¤Ë¹â¼ýÆþ¤Ê¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£±Ä¶È¤Î¿Íºà¤¬·ÐÍý¤ÎÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤ò¹Í¤¨¤¿Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ»Ç½¤Î³Ý¤±»»¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¾¯ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÃÎ¼±¡¦µ»Ç½¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÂ¾¤Î¿Í¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ÐÍý¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊíµ1µé¡Ê¹ç³ÊÎ¨10%¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤â¡¢±Ä¶È¤Ê¤éÊíµ2µé¡Ê¹ç³ÊÎ¨20%¡Ë¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â¡¢»Å»ö¤ËÌòÎ©¤Ä¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¡Ê²ñ·×¡¦ºâÌ³¡¦ÀÇÌ³¡Ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Ä¤Ä¡¢¹ç³ÊÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ê¡á´ÊÃ±¤Ê¡Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ÂÌ³Ë¡Ì³¸¡Äê¤ÇË¡Î§¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ó¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏIT¤ÎÊÙ¶¯¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÏÂî±Û¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µ»Ç½¤Î³Ý¤±»»¤Ç¹â¤¤¼ýÆþ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬º£¡¢²¿¤Îµ»Ç½¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤é¡¢Â¾¤Î¿Í¤è¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÇ¯Âå¤Î¶á¤¤Æ±¶È¼ï¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢SNS¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¼«¸Ê¸¦ïÓ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤ë¤Î¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÅÍÈæ¼ç±Ü»Ò¡Ê¤È¤Ô¤·¤å ¤¨¤Ä¤³¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢µìÄëÂçÂ´¡¢²ñ¼Ò°÷¡¢´ûº§¡¢»Ò¤É¤â¤¢¤ê¡£¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¥Ö¥í¥¬¡¼¡£
(Ê¸:ÅÍÈæ¼ç±Ü»Ò)
¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î²ñ¼Ò°÷¤¬Åê»ñ¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤é»ñ»º¤¬2²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¡ÊÅÍÈæ¼ç±Ü»ÒÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Î¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡ÖÉÙÍµÁØ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ª¶â¤ÎÊýÄø¼°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶È³¦ÊÌ¤Î³Êº¹¤Ï¡© Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°
ºñ¼è¤µ¤ì¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÏ«Æ¯²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ì¤ÐµëÍ¿ÌÀºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ê¤é³ÎÄê¿½¹ð¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ²áµî¤Î¼ýÆþ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶ÐÏ«¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤Ï30Ç¯Á°¤«¤é²£¤Ð¤¤¤É¤³¤í¤«²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¾å¾º·¹¸þ¤¬¸«¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆüËÜ¤ÇÇúÇã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢È¿ÂÐ¤ËÆüËÜ¿Í¤¬³¤³°Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤ÈÊª²Á¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÏÂ¾¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â¤¬¾å¾º¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤Î¼Á¡¦ÎÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ýÆþ¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤ÏÆüËÜ¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÅ¹°÷¤µ¤ó¤ÏÌµ°¦ÁÛ¤Ç¤¹¤·¡¢Å¹°÷Æ±»Î¤Ç»¨ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥¶¥é¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è»¨²ß¤ä°áÎÁÉÊ¤â¡¢Æ±¤¸ÉÊ¼Á¤Î¤â¤Î¤ÏÂ¾¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤Ï2ÇÜ°Ê¾å¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥À¥¤¥½¡¼¤ÏÀ¤³¦Å¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢100±ß¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤°¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Â¾¹ñ¤Ç¤Ï200±ß¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤Î¼Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂÐ²Á¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Çä¾å¡Ê¼ýÆþ¡Ë¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í·ïÈñ¤¬Äã¤¤¤Î¤Ï´ë¶È¤¬½¾¶È°÷¤ËÅ¬ÀÚ¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï«Æ¯Ê¬ÇÛÎ¨¡Ê´ë¶È¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ¿Í·ïÈñ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡Ë¤òÂ¾¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËÀè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄã¤¤¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î1.5¡Á2ÇÜ°Ê¾å¹â¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ²Á¤¬Äã¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Êª²Á¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÄÂ¶â¾å¾º¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¡¢´í¸±¤Ç¤¹¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¼Á¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ÂÐ²Á¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬°Ê³°¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¶¥Áè¤¬È¯À¸¤·¡¢¹â¤¤ÂÐ²Á¤Ï¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Ç¥À¥¤¥½¡¼¤¬¾¦ÉÊÃ±²Á¤ò200±ß¤ËÃÍ¾å¤²¤·¤¿¤é¡¢¥»¥ê¥¢¤ä¥¥ã¥ó¥É¥¥¤Ë¸ÜµÒ¤¬Î®¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³°¿©»º¶È¤Ç¡¢¥é¡¼¥á¥ó°ìÇÕ¤ò800±ß¤«¤é1500±ß¤ËÃÍ¾å¤²¤·¤¿¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÂ¾¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¹¤Ç¤Ë²á¾êÉÊ¼Á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍ×µá¿å½à¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢ÃÍ¾å¤²¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÏÄÂ¶â¤¬°Â¤¯¤È¤âÏ«¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬¡Ö¤½¤³¤Ë¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èºß¸Ë¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¤»öÎã¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤³°¤ÎÄãÃ±²Á¤Î¾®ÇäÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ª¶â¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÄÂ¶â¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤²á¾ê¤ÊÏ«Æ¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÄÂ¶â¤Ï¾å¾º¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢°Â¤¤ÄÂ¶â¤Ç¤â¹â¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×À¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Þ¤Ë¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤â·Ð±Ä¼ÔÌÜÀþ¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¤¤Ç½ÎÏ¤Î½¾¶È°÷¤ò°Â¤¯»È¤¤ÅÝ¤·¤¿¤¤¤À¤±¤ÎÊýÊØ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ°Ê³°¤Î¹ñ¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö·Ð±Ä¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤Î»Å»ö¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢·Ð±Ä¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄÂ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²áÅÙ¤Ë¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤ÆüËÜ¤Ç¡¢ÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ëÊýË¡¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´õ¾¯À¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´õ¾¯¶âÂ°¤Ç¤¢¤ë¶â¤Ï1kg¤Ç¿ôÉ´Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ëÅ´¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤Ï1kg100±ß¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÄÁ¤·¤¯µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ë¹â¤¤ÃÍÃÊ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µ®¶âÂ°¤Ç¤âÏ«Æ¯¤ÎÂÐ²Á¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
´õ¾¯À¤ò´ÊÃ±¤Ë¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¼÷»Ê¿¦¿Í¤äÈþÍÆ»Õ¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü½»¤·¡¢Ç¯¼ý¤ò2¡Á3ÇÜ¤Ë¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
³¤³°¤ÇÏÂ¿©¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿Íµ¤¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃæ¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ë¼÷»Ê¿¦¿Í¤äÈþÍÆ»Õ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Û¤É¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤¤¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢Æ±¤¸ÉÊ¼Á¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â¹â¤¤ÄÂ¶â¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÉÏº¤²½¤òÈ´¤±¤ëÍ£°ì¤ÎÆ»¤¿¤À¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÁê¼ê¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê³¤³°¤Ê¤ó¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÆüËÜ¿Í¤òÁê¼ê¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤ÆÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ»Ç½¤Î³Ý¤±»»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Îµ»Ç½¤È¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÈÌ¤Ë¹â¼ýÆþ¤Ê¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£±Ä¶È¤Î¿Íºà¤¬·ÐÍý¤ÎÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤ò¹Í¤¨¤¿Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ»Ç½¤Î³Ý¤±»»¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¾¯ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÃÎ¼±¡¦µ»Ç½¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÂ¾¤Î¿Í¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ÐÍý¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊíµ1µé¡Ê¹ç³ÊÎ¨10%¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤â¡¢±Ä¶È¤Ê¤éÊíµ2µé¡Ê¹ç³ÊÎ¨20%¡Ë¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â¡¢»Å»ö¤ËÌòÎ©¤Ä¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¡Ê²ñ·×¡¦ºâÌ³¡¦ÀÇÌ³¡Ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Ä¤Ä¡¢¹ç³ÊÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ê¡á´ÊÃ±¤Ê¡Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ÂÌ³Ë¡Ì³¸¡Äê¤ÇË¡Î§¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ó¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏIT¤ÎÊÙ¶¯¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÏÂî±Û¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µ»Ç½¤Î³Ý¤±»»¤Ç¹â¤¤¼ýÆþ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬º£¡¢²¿¤Îµ»Ç½¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤é¡¢Â¾¤Î¿Í¤è¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÇ¯Âå¤Î¶á¤¤Æ±¶È¼ï¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢SNS¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¼«¸Ê¸¦ïÓ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤ë¤Î¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÅÍÈæ¼ç±Ü»Ò¡Ê¤È¤Ô¤·¤å ¤¨¤Ä¤³¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢µìÄëÂçÂ´¡¢²ñ¼Ò°÷¡¢´ûº§¡¢»Ò¤É¤â¤¢¤ê¡£¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¥Ö¥í¥¬¡¼¡£
(Ê¸:ÅÍÈæ¼ç±Ü»Ò)