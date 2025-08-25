¡Ö¤¨¡©¤ó¡©¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂçÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¼Ì¿¿¸ø³«¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤¬ÏÃÂê
¥¿¥é¥Ã¥×¤Ç¾Ð´é
¡¡Snow Man¤Î¥é¥¦¡¼¥ë(22)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç»£±Æ¤·¤¿¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥¿¥é¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ä¡¢¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎµðÂçÊ£¹ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ö¥¹¥Õ¥£¥¢¡×Æâ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢°µ´¬¤Ê¤Î¤¬À¤³¦Åª¿Íµ¤¤Î5¿ÍÁÈÃËÀ¥Ð¥ó¥É¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿1Ëç¡£
¡¡¥é¥¦¡¼¥ë¤Ï¡ÖI got a plane in Vegas lol.(¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÈô¹Ôµ¡¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿)¡×¤È¤À¤±¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤À¡Á Backstreet Boys¤È¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ösphere¤ÇBackstreetBoys¤Î¸ø±é¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê?¡×¡Ö¥Ù¥¬¥¹¤Ëµï¤ë¤Î¤Í ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤è¡Á¡× ¡Ö¥é¥¦¡¼¥ë·¯¡¢ÂçÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¦¤ï¡ÁBSB¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â ¤·¤«¤â¥¹¥Õ¥£¥¢ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ïµ®½Å¤À¤Í¡×¡Ö¤¨¡©¤ó¡©¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£