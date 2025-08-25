¡ÖÇ¯¤Î¤»¤¤¡×¤È¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ï¶ØÊª¡ª Èè¤ì¤ä¤¹¤µ¡¦ÉÔÄ´¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¡Ö¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¡×¤È¤Ï
¡ÖÇ¯¤Î¤»¤¤¤«¡¢°ÊÁ°¤è¤êÈè¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿²¤¿¤Î¤ËÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÎÉÔÄ´¤Ï¡¢¼Â¤Ï¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÄã²¼¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¡¢¿´¤âÂÎ¤â¥¹¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¤Î¾É¾õ¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¡¢É÷¼Ù¤ä²ÃÎð¡¢¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¡¢¹âÎð¼Ô¤Ç¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤È¸í¿Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¤è¤¯¤¢¤ë¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¤Î¥µ¥¤¥ó
¡¦´¨¤µ¤Ë¼å¤¯¤Ê¤ë
¡¦È±¤¬È´¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡¢È±¼Á¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë
¡¦È©¤Î´¥Áç¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë
¡¦µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤ä¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¡¦³èµ¤¤Î¤Ê¤µ¤¬¸«¤é¤ì¤ë
¡¦ÊØÈë¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë
¡¦¤Þ¤Ö¤¿¤ä¼êÂ¤¬¤à¤¯¤à
¡¦Ì®¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë
¤Ê¤ª¡¢¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¥Ð¥»¥É¥¦»áÉÂ¤Î¾ì¹ç¡¢½ë¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢È¯´À²áÂ¿¤äÆ°Ø©¡¢Ì®¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¡¢´ãµåÆÍ½Ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÎ©¤Ä¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¤è¤ê¤âÉÂ±¡¼õ¿Ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤âÂ¿¤¤¸¶°ø¤Ï¡¢¡Ö¶¶ËÜÉÂ¡×¡ÊËýÀ¹Ã¾õÁ£±ê¡Ë¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ç¤¹¡£ÌÈ±Ö¤¬¸í¤Ã¤Æ¹Ã¾õÁ£¤ò¹¶·â¤·¡¢¾¯¤·¤º¤ÄºÙË¦¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ëÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹Ã¾õÁ£¤Î¼ê½Ñ¤äÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Î¸å¤ä¡¢ÆÃÄê¤ÎÌô¤Î±Æ¶Á¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¿ÇÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¬Äê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖTSH¡×¤È¡ÖFT4¡×¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¡¢°ìÅÙ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÈè¤ì¤¬Â³¤¯
¡¦¹â¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë·ì¾É¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿
¡¦²ÈÂ²¤Ë¹Ã¾õÁ£¼À´µ¤¬¤¢¤ë
¡¦´¨¤¬¤ê¡¦¤à¤¯¤ß¡¦ÊØÈë¡¦È©¹Ó¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë
¡¦¡ÖÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤Ê¤¤¡§ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¦·ò¿Ç·ë²Ì¤ä·ì±Õ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸«Ä¾¤¹¡§TSH¤¬¹â¤á¤Ê¤é¡¢°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡¦¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç¥µ¥×¥ê¤äÌ±´ÖÎÅË¡¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡§¹Ã¾õÁ£¤ÏÁ¡ºÙ¤ÊÂ¡´ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÀÎ¤È°ã¤¦¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÂÎ¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¤Ï·ì±Õ¸¡ºº¤Ç´ÊÃ±¤Ë¿ÇÃÇ¤Ç¤¡¢¼£ÎÅ¤Ç²þÁ±¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¡ÖÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¡×¤È¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ê¡¢Äü¤á¤¿¤ê¤»¤º¡¢°ìÅÙÀìÌç°å¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎËÜÅö¤Î¸µµ¤¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢§¹ÓËÒ ¾»¿®¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡£¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤È¤·¤Æ³°Íè¿ÇÎÅ¤Ë½¾»ö¡£ÅüÇ¢ÉÂ¡¦À¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¡¦¹Ö±é²ñ¤âÂ¿¿ô¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÌòÎ©¤Ä°åÎÅ¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
(Ê¸:¹ÓËÒ ¾»¿®¡Ê°å»Õ¡Ë)
