BE:FIRST¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤èºÇ¿·¶Ê¡ÖSecret Garden¡×MV¸ø³«
BE:FIRST¤¬¡¢ËÜÆü8·î25Æü¤ËºÇ¿·¶Ê¡ÖSecret Garden¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£MV¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
MV¤Ï¡¢¡ÖBE:FIRST¤ÎÁÏ¤ê½Ð¤¹²»³Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤«¤é¿Í¡¹¤¬¡ÈSecret Garden¡É¤ØÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÈSecret Garden¡É¤ÏÃ¯¤Ë¤âÆâ½ï¤Ê¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤ë¶õ´Ö¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¸ÅÍè¤è¤ê´¶¾ðÉ½¸½¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»Íµ¨¤¬º®ºß¤·¤Æ¤ë¡£
±ÇÁü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡È¥ê¥¾¡¼¥ÈÉ÷·Ê¡É¤È¡¢¡È¸½¼Â¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·ÆÀ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î»Íµ¨¤¬º®ºß¤¹¤ë°¡Ç®ÂÓ¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡É¤Î2¤Ä¡£ÇòÃëÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁüÅ¸³«¤Ç¡¢´Ñ¤ë¿Í¤¬BE:FIRST¤ÎR&B¥Á¥å¡¼¥ó¤ËÍÉÆ¢¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Î¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎSOTA¤È¡¢SOTA¤È¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÀ¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼Julian DeGuzman¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤Î¿¢Êª¡Êºù¡¦Ä«´é¡¦¹ÈÍÕ¡¦ÀãÈï¤ê¤Î»ÞÌÚ¡Ë¤È¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÎMIX¤µ¤ì¤¿ÍÅ±ð¤ÇÈþ¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍÙ¤ë¡¢¾¯¤·Í¾Íµ¤¹¤é·È¤¨¤¿BE:FIRST¤Î¿§µ¤°î¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤ÏBMSG¤¬¼çºÅ¤¹¤ë3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT¡ÖTHE LAST PIECE¡×²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤Æ¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢BE:FIRST¤È¤·¤Æ¤Ï6¿ÍÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¤Î¿·¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£½µ¤Ï¡ÖSecret Garden¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¸ø³«Í½Äê¤À¡£¤µ¤é¤Ë9·î1Æü(·î)ÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ç¤ÎÈäÏª¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖSecret Garden¡×
Written by SKY-HI, David Arkwright, Mishon Ratliff, Ben Samama
Produced by SKY-HI, David Arkwright
https://BEFIRST.lnk.to/SecretGarden
¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û
8/25(·î)
0:00 Àè¹ÔÇÛ¿® / YouTube¡Ö-Official Audio-¡× ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
20:20¡¡TikTokÀ¸ÇÛ¿®
20:30¡¡InstagramÀ¸ÇÛ¿®
20:40¡¡YouTubeÀ¸ÇÛ¿®
21:00 YouTube¡Ö-Music Video-¡×¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
8/27(¿å)
21:00 YouTube¡Ö-???????-¡×¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
8/28(ÌÚ)
16:00 Stationhead -LEO-
8/29(¶â)
22:00 YouTube¡Ö-???????-¡×¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
8/30(ÅÚ)
19:00 YouTube¡Ö-???????-¡×¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
¡Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¡Û
¢£BE:FIRST / Secret Garden -¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó-
https://befirst.tokyo/news/secretgarden_streamingc/
¢£BE:FIRST / Secret Garden -¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó-
https://befirst.tokyo/news/secretgarden_downloadcp/
¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¶õ¡×
2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¢§Í½Ìó¡¦¹ØÆþ
https://befirst.lnk.to/sora_PKG
¡ãCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä¡ÊÁ´ÉÊÈÖ¶¦ÄÌ¡Ë¼ýÏ¿¶Ê½çÌ¤Äê
1.¶õ
Âè92²ó£Î£È£ËÁ´¹ñ³Ø¹»²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ê£Î¥³¥ó2025¡Ë¡ÈÃæ³Ø¹»¤ÎÉô¡É²ÝÂê¶Ê /
NHK ¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡Ê2025Ç¯6·î¡Á7·îÊüÁ÷¡Ë
2.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
3.BLUE
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼À¸¥Ó¡¼¥ë ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°
4.Chill with you ¡ÁOne of the BE:ST-04 SOTA¡Á
◾️LIVEÈ×
¡ÚSG+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-61586/B
²Á³Ê : \3,740 (ÀÇ¹þ)¡¡\3,400 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ÚSG+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-61587/B
²Á³Ê : \3,740 (ÀÇ¹þ)¡¡\3,400 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ã±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä¡ÊAVCD-61586/B¡¦AVCD-61587/B¡Ë
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024
in HITACHINAKA GRASS STAGE 2024.9.15
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Brave Generation
4.Scream
5.Set Sail
6.Don¡Çt Wake Me Up
7.Shining One
8.Boom Boom Back
9.Great Mistakes
10.Bye-Good-Bye
11.Blissful
±ÇÁüÄó¶¡¡§rockin¡Çon japan
¡ÚROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA¡Û
◾️MVÈ×
¡ÚSG+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-61588/B
²Á³Ê : \2,915 (ÀÇ¹þ)¡¡\2,650 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ÚSG+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-61589/B
²Á³Ê : \2,915 (ÀÇ¹þ)¡¡\2,650 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ã±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä¡ÊAVCD-61588/B¡¦ AVCD-61589/B¡Ë
1.¶õ -Music Video-
2.¶õ -Behind The Scenes-¡¡
3.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê1 -Music Video-¡¡
4.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê1 -Behind The Scenes-
◾️CDÈ×
¡ÚSG(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-61590
²Á³Ê : \1,815 (ÀÇ¹þ)¡¡\1,650 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
◾️½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡¦BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ
¡ÚSG+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVC1-61591/B
²Á³Ê : \6,050 (ÀÇ¹þ)¡¡\5,500 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡ÚSG+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVC1-61592/B
²Á³Ê : \6,050 (ÀÇ¹þ)¡¡\5,500 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡ã±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä¡ÊAVC1-61503/B¡¦AVC1-61504/B¡Ë
1.¶õ -Music Video-
2.¶õ -Music Video Director¡Çs Cut-
3.¶õ -Behind The Scenes-¡¡
4.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê1 -Music Video-¡¡
5.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê1 -Behind The Scenes-
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024
in HITACHINAKA GRASS STAGE 2024.9.15
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Brave Generation
4.Scream
5.Set Sail
6.Don¡Çt Wake Me Up
7.Shining One
8.Boom Boom Back
9.Great Mistakes
10.Bye-Good-Bye
11.Blissful
±ÇÁüÄó¶¡¡§rockin¡Çon japan
¡ÚROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA¡Û
¡ÚSG(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ Æ±º¡§CD+¥Ð¥ó¥É¥ë¥°¥Ã¥º
ÉÊÈÖ : AVZ1-61593
²Á³Ê : \4,015 (ÀÇ¹þ)¡¡\3,650 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
Æ±º¡§CD+¥°¥Ã¥º : ¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¥ª¡¼¥í¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½¸¹ç¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉÉÕ¤)
¡ØBE:ST¡Ù
2025/10/29¡Ê¿å¡Ë
¥ì¡¼¥Ù¥ë : B-ME
¢§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://befirst-sp.com/BEST/
¢§Í½Ìó¡¦¹ØÆþ
https://BEFIRST.lnk.to/BEST
¡¦CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊÁ´ÉÊÈÖ¶¦ÄÌ¡Ë
CD_01¡¡Mood¡¡
1.Shining One (Re-recorded)
2.Bye-Good-Bye
3.Be Free
4.Message
5.Smile Again
6.Grow Up
7.Glorious
8.Blissful
9.Sailing
10.Ì´Ãæ
11.¶õ
12.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê1
13.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê2
Bonus Track¡¡
14.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
15.Smile Again -From THE FIRST TAKE¡¡
CD_02¡¡Banger¡¡
1.Gifted.
2.Brave Generation
3.Betrayal Game
4.Move On
5.Scream
6.BF is¡Ä
7.Milli-Billi
8.Boom Boom Back
9.Salvia
10.Mainstream
11.Masterplan
12.Slogan
13.Spacecraft
14.GRIT
15.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê3¡¡
16.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê4
Bonus Track¡¡
17.Gifted. -Orchestra ver.-
¡ÚAL3ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
ÉÊÈÖ : AVCD-63779¡Á81
²Á³Ê : \5,060 (ÀÇ¹þ)¡¡\4,600 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
ÆÃÅµCD : BE:FIRST¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤«¤éºÇ¿·³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥½¥ó¥°¤ò·Ò¤¤¤À¡¢BANVOX¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×MIX
¡ÚAL2ËçÁÈ+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡ÛLIVEÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63782¡Á3/B
²Á³Ê : \7,700 (ÀÇ¹þ)¡¡\7,000 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ÚAL2ËçÁÈ+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡ÛLIVEÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63784¡Á5/B
²Á³Ê : \7,700 (ÀÇ¹þ)¡¡\7,000 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡¦±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊAVCD-63782¡Á3/B¡¦AVCD-63784¡Á5/B¡Ë
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don¡Çt Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
¡ÚAL2ËçÁÈ+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡ÛMVÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63786¡Á7/B
²Á³Ê : \7,700 (ÀÇ¹þ)¡¡\7,000 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ÚAL2ËçÁÈ+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡ÛMVÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63788¡Á9/B
²Á³Ê : \7,700 (ÀÇ¹þ)¡¡\7,000 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡¦±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÊAVCD-63786¡Á7/B¡¦AVCD-63788¡Á9/B¡Ë
Mood
1.Shining One -Music Video-¡¡
2.Bye-Good-Bye -Music Video-¡¡
3.Message -Music Video-¡¡
4.Smile Again -Music Video-¡¡
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-¡¡
7.Sailing -Music Video-¡¡
8.Ì´Ãæ -Recording Video-
9.¶õ -Music Video-¡¡
10.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê1 -Music Video-¡¡
11.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê2 -Music Video-¡¡
Bonus Track¡¡¡¡
12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
13.Smile Again -From THE FIRST TAKE
Banger
14.Gifted. -Music Video-¡¡
15.Betrayal Game -Music Video-¡¡
16.Scream -Music Video-¡¡
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-¡¡
19.Mainstream -Music Video-¡¡
20.Masterplan -Music Video-¡¡
21.Spacecraft -Music Video-¡¡
22.GRIT -Music Video-¡¡
23.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê3 -Music Video-
Bonus Track¡¡
24.Gifted. -Orchestra ver.-¡¡
¡ÚAL2ËçÁÈ+DVD4ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡¦BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ
ÉÊÈÖ : AVC1-63792¡Á3/B¡ÁE
²Á³Ê : \18,700 (ÀÇ¹þ)¡¡\17,000 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX»ÅÍÍ
ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡ÚAL2ËçÁÈ+Blu-ray Disc4ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡¦BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ
ÉÊÈÖ : AVC1-63794¡Á5/B¡ÁE
²Á³Ê : \18,700 (ÀÇ¹þ)¡¡\17,000 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX»ÅÍÍ
ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡¦±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊAVC1-63792¡Á3/B¡ÁE¡¦AVC1-63794¡Á5/B¡ÁE¡Ë
¡ÎMusic Video¡Ï
Mood
1.Shining One -Music Video-¡¡
2.Bye-Good-Bye -Music Video-¡¡
3.Message -Music Video-¡¡
4.Smile Again -Music Video-¡¡
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-¡¡
7.Sailing -Music Video-¡¡
8.Ì´Ãæ -Recording Video-
9.¶õ -Music Video-¡¡
10.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê1 -Music Video-¡¡
11.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê2 -Music Video-¡¡
Bonus Track¡¡¡¡
12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
13.Smile Again -From THE FIRST TAKE
Banger
14.Gifted. -Music Video-¡¡
15.Betrayal Game -Music Video-¡¡
16.Scream -Music Video-¡¡
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-¡¡
19.Mainstream -Music Video-¡¡
20.Masterplan -Music Video-¡¡
21.Spacecraft -Music Video-¡¡
22.GRIT -Music Video-¡¡
23.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê3 -Music Video-
Bonus Track¡¡
24.Gifted. -Orchestra ver.-¡¡
¡ÎLIVE¡Ï
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don¡Çt Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
¡ÎBehind The Scenes¡Ï
¡¦BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes
¡¦¡ÉBE:ST¡É -Jacket Shooting Behind The Scenes-
¡¦¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê2 -Behind The Scenes-¡¡
¡¦¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê3 -Behind The Scenes-¡¡
¡ÎLIVE BE:ST¡Ï
Selected by BESTY
BE:FIRST Official Fan Club¡ÖBESTY¡×¸ÂÄê´ë²è
¡ÖNo.1¥é¥¤¥Ö¶Ê¡×¤ò·è¤á¤ë¡ÔBE:ST LIVEÅêÉ¼¡Õ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
BE:FIRST¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿BESTY¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢
¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ê¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÅêÉ¼¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤µ¤ì¤¿¸ø±é±ÇÁü¤ÎÃæ¤«¤é¡ÊÁ´147¶Ê¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÈBE:ST1¡É¤ò¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Áª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢BMSG MUSIC SHOP¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Æ¡Ú±ÇÁü¼ýÏ¿¡ÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅêÉ¼ÂÐ¾Ý¸ø±é¡Û
¡¦¡ÉFIRST¡É One Man Show -We All Gifted.- 2021.11.5 in TACHIKAWA STAGE GARDEN
¡¦THE FIRST FINAL in 2022.1.29-30 in PIA ARENA MM ¢¨BE:FIRST¥Ö¥í¥Ã¥¯
¡¦¡ÉBye-Good-Bye¡É One-day One Man Show 2022.4.24 in Tokyo Garden Theater¡¡
¡¦BE:FIRST 1st One Man Tour ¡ÈBE:1¡É 2022-2023 2023.1.26-27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium
¡¦BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 ¡ÈMainstream¡É 2024.2.24 in Miyagi Sports Park General Gymnasium
¡¦BE:FIRST LIVE in DOME 2024¡¡¡ÈMainstream - Masterplan¡É 2024.3.3 in TOKYO DOME
¡¦BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025¡È2:BE¡É 2025.1.9 in TOKYO DOME
¡¦BMSG FES¡Ç22 2022.9.17-18 in Fuji-Q Highland Conifer Forest
¡¦BMSG FES¡Ç23 2023.9.23-24 in Tokyo Metropolitan Gymnasium
¡¦BMSG FES¡Ç24 2024.9.21-23 in K-Arena Yokohama
¡ÚÅêÉ¼¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨Æ±°ì³Ú¶Ê¤Ø¤ÎÊ£¿ôÅêÉ¼¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖBE:ST¡×¤¬¡¢BE:FIRST¤Î¡ÖBE:ST¡×¤Ë¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÅêÉ¼´ë²è¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¤´Æþ²ñ¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
BE:FIRST Official Fan Club¡ÖBESTY¡×
https://bmsg.shop/pages/befirst-fc-members/
¡ÚÆÃ¼ì¾¦ÉÊ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û½é²ó¼õÃí¸ÂÄê¡¦BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ Æ±º¡§CD+¥Ð¥ó¥É¥ë¥°¥Ã¥º
[ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025/9/7¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç]
ÉÊÈÖ : AVZ1-63796¡Á8
POS : 498806463796/6
²Á³Ê : \8,360 (ÀÇ¹þ)¡¡\7,600 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
Æ±º : ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡Ö¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½¸¹ç¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¡Ë¡×
ÆÃÅµCD : BE:FIRST¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤«¤éºÇ¿·³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥½¥ó¥°¤ò·Ò¤¤¤À¡¢BANVOX¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×MIX
±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ëÆâÍÆ
8/20È¯Çä¡ÖBE:FIRST DOME TOUR 2024-2025¡È2:BE¡É¡×DVD&Blu-ray¤È¤ÎW¹ØÆþ¤Ç±þÊç²ÄÇ½¡ª
8/20È¯Çä¡ÖBE:FIRST DOME TOUR 2024-2025¡È2:BE¡É¡×DVD&Blu-ray¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤È10/29È¯Çä¡ÖBE:ST¡×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤¬1¤Ä¤º¤ÄÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ³Æ1¤Ä¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤Ç1¸ýÊ¬¤Î±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖBE:ST¡×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤Î¤ß¤Ç±þÊç²ÄÇ½¤ÊÆÃÅµ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï¸åÆü¤´°ÆÆâÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
A¾Þ¡§W¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¾å±Ç²ñ1
¡¡¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÃÅ¤¢¤ê¡ÊRYOKI¤ÎÅÐÃÅ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
ÆüÄø¡¡2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
B¾Þ¡§W¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¾å±Ç²ñ2
¡¡¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÃÅ¤¢¤ê¡ÊRYOKI¤ÎÅÐÃÅ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
ÆüÄø¡¡2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
C¾Þ¡§Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥Ê¥í¥°¥µ¥¤¥º¥«¡¼¥É
D¾Þ¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸á¡Á2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§ https://befirst-sp.com/BEST/
¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¡ÖBE:1¡×¡Ö2:BE¡×
È¯ÇäÆü¡§2025/10/29¡Ê¿å¡Ë
¥ì¡¼¥Ù¥ë : B-ME
¢§Í½Ìó¡¦¹ØÆþ
https://bmsg-music-shop.com/collections/befirst_vinyl
¡Ú´°Á´¼õÃíÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Û
12inch LP 2ËçÁÈ ½ÅÎÌÈ×¥«¥é¡¼¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë»ÅÍÍ
¼õÃí´ü´Ö¡§2025/8/16(ÅÚ) ¡Á 2025/8/24(Æü) 23:59
²Á³Ê¡§\7,000(ÀÇÈ´)
1st AL¡ÖBE:1¡×
ÉÊÈÖ¡§AVJ1-63754
DISC1¡¡
¡ÚSIDE A¡Û
1.BF is¡Ä
2.Gifted.
3.Scream
4.Moment
¡ÚSIDE B¡Û
1.Be Free
2.Softly
3.Betrayal Game
4.Milli-Billi
DISC2¡¡
¡ÚSIDE C¡Û
1.Spin!
2.Move On
3.Brave Generation
4.Grateful Pain
¡ÚSIDE D¡Û
1.Shining One (Re-recorded)
2.Message
3.Bye-Good-Bye
2nd AL¡Ö2:BE¡×
ÉÊÈÖ¡§AVJ1-63756
DISC1¡¡
¡ÚSIDE A¡Û
1.Slogan
2.Masterplan
3.Boom Boom Back
4.Guilty
¡ÚSIDE B¡Û
1.Sapphire
2.Smile Again
3.Grow Up
4.Metamorphose
DISC2¡¡
¡ÚSIDE C¡Û
1.Genesis
2.Selfish
3.Bump Around
4.Hush-Hush (BE:FIRST X ATEEZ)
¡ÚSIDE D¡Û
1.BE:0 -interlude-
2.Glorious
3.Blissful
4.Mainstream
