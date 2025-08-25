¡Ø¥ì¥×¥ê¥« ¸µºÊ¤ÎÉü½²¡ÙÂè8ÏÃ¡¢²ÖÍü(µÜËÜçýÍ³)¡¢¡È¥ï¥±¤¢¤ê¡É¤ÊIT´ë¶ÈCEO¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥ì¥×¥ê¥« ¸µºÊ¤ÎÉü½²¡Ù(Ëè½µ·îÍË¡¡¸å11¡§06¡Á)¤ÎÂè8ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Ë¥»Èà»á¤ò»ÅÎ©¤Æ¤ë¤¹¤ß¤ì¡Ê¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡Ë
¡¡ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ20ËüÉô¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤ºî¤Ç¸¶ºî¡¦¥¿¥Ê¥«¥È¥â»á¡¢ºî²è¡¦¤Ò¤é¤¤¤Ï¤Ã¤Á»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¥¼¥Î¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¸¶ºî¡£¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¼«Ê¬¤ò¤¤¤¸¤áÂ³¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉ×¤âÃ¥¤Ã¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤Ø¤ÎÉü½²¤òÀÀ¤¤¡¢´é¤âÌ¾Á°¤â¼Î¤Æ¡¢¡Ö°ËÆ£¤¹¤ß¤ì¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Ã¥¤ï¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¡¢ÄË²÷ÌµÈæ¤Ê¡ÖÀ°·ÁÉü½²¡×¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ææ¤Î¶¼Ç÷¾õ¤ÎÈÈ¿Í¤¬µËÊ¿¡ÊÌÚÂ¼Î»¡Ë¤ÎÆ±Î½¡¦¼ÇÅÄ¡Ê»³ºê¹ÉºÚ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¼ÇÅÄ¤ÏµËÊ¿¤ËÈë¤«¤ÊÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ËÆ£¤¹¤ß¤ì¡Ê¥È¥ê¥ó¥É¥ë¡Ë¤Î»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢Éü½²¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈµñÈÝ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µËÊ¿¤¬¤¹¤ß¤ì¤Ë¶¯°ú¤ËÇ÷¤ë¸½¾ì¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¡¢µËÊ¿¤ò¸«¸Â¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¤¹¤ß¤ì¤Ï¡¢¾ÚµòÆ°²è¤È¤È¤â¤ËµËÊ¿¤ËÌµÍý¤ä¤êÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²ñ¼Ò¤Ë¹ðÈ¯¡£²ñ¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°è¤Ë¤â±½¤¬¹¤¬¤ê¡¢µËÊ¿¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤ÏÈóÆñ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÈóÆñ¤Î¸ÀÍÕ¤ËµËÊ¿¤Ï¶ì¤·¤ß¤â¤À¤¨¤ë¡£°ìÊý¤Î²ÖÍü(µÜËÜçýÍ³)¤Ï¡¢µËÊ¿¤ÎµëÎÁ¤¬¸º³Û¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Âè8ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¤¹¤ß¤ì¤Ï²ÖÍü¤òIT´ë¶ÈCEO¤Î¶â¾ë¼ù(¸ÅÃ«Ï¤ÉÒ)¤È°ú¤¹ç¤ï¤»¤ë¡£¥ê¥Ã¥Á¤Ê¶â¾ë¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ë²ÖÍü¡£¤À¤¬¡¢¶â¾ë¤â¤Þ¤¿¡¢²ÖÍü¤ËÁê±þ¤·¤¤¥¯¥º¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤ß¤ì¤ÏÌµÌ¾¤ÎÇÐÍ¥ÅÄ¿¹·½¡ÊÍÕ»³¾©Ç·¡Ë¤ò¥Ë¥»¤ÎÈà»á¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢²ÖÍü¡¢¶â¾ë¤È¤ÎW¥Ç¡¼¥È¤ò´ë¤Æ¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤¹¤ß¤ì¤Ï¡¢²ÃÂ®¤¹¤ëÉü½²·×²è¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¥ß¥é¥¤¡ÊÀé²ì·ò±Ê¡Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤â¤¤¤¿¡£¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¡¢¤¹¤ß¤ì¤Ï¼¡¤Ê¤ë°ì¼ê¤Ø¡½¡½¡£
