Hakubi¡¢ÂæÏÑ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö²¿¼Ô¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
Hakubi¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö²¿¼Ô¡×¤ò9·î10Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¼Ô¡×¤Ï¡¢ÊÒ¶Í¡ÊVo, G¡Ë¤ÎË´¤ÁÄÉã¤¬¤«¤Ä¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÎ¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£ÁÄÉã¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ëÃæ¤Ç¿¨¤ì¤¿¾ð·Ê¤ò¤â¤È¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£À©ºî¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÊÒ¶Í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«Ãæ¤Îvlog¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂæÏÑ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Spotify¤ª¤è¤ÓApple Music¤Ç¤Ï¡Ö²¿¼Ô¡×¤ÎPre-add / Pre-save¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤ÈÇÛ¿®³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ø¤È¼«Æ°ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
◾️ÊÒ¶Í ¥³¥á¥ó¥È
ºòÇ¯¡¢½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¥é¥¤¥Ö¤ÇË¬¤ì¤¿ÂæÏÑ¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÉã¤¬Ä¹¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢ÁÄÉã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿´¤«¤é¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂæÏÑ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¹Ô¤¤¿¤¤¤È´ê¤¤¡¢ÃÆ´Ý¤ÇÁÄÉã¤Î¤¤¤¿³¹¡Ö²ÅµÁ¡×¤ØÎ¹¤ò¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£¿Í¼ï¤ä¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ²¹¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤â¤Þ¤¿¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊÏ¢º¿¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ï¤¿¤·¤Ç¤â¡£
²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£
◾️¿·¶Ê¡Ö²¿¼Ô¡×
2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡ÊPre-add / Pre-save¡Ë¡§https://lnk.to/Hakubi_WhoeverYouAre
◾️¡ãHakubi live tour ¡È2017-2025¡É¡ä
2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡ËÂçºå UMEDA CLUB QUATTRO
2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ NAGOYA CLUB QUATTRO
2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ SHIBUYA CLUB QUATTRO
OPEN 18:00 / START 19:00
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡§Á°Çä 4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://w.pia.jp/t/hakubi-2017-2025/
